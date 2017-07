Diretta/ Mondiali nuoto 2017: info streaming video e tv, orario, programma e finali (Budapest, 26 luglio)

Katinka Hosszu, padrona di casa e grande protagonista ai Mondiali nuoto 2017 (LaPresse)

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2017, INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO, PROGRAMMA E FINALI (BUDAPEST 2017) – La giornata di mercoledì 26 luglio ai Mondiali nuoto 2017 sarà ricca di eventi che vedranno grandi protagonisti gli italiani. E’ senza ombra di dubbio il pomeriggio “forte” per la spedizione azzurra che, svegliatasi avendo ancora negli occhi lo splendido bronzo di Simona Quadarella (1500), va oggi a caccia di tre medaglie, se non addirittura quattro.

Dalle ore 17:30, e in rigoroso ordine di programma ufficiale, avremo: Federica Pellegrini nei 200 stile libero, con possibilità del settimo podio consecutivo ai Mondiali; Fabio Scozzoli nei 50 rana, il romagnolo si è qualificato con l’ottavo e ultimo tempo disponibile (eliminato invece Nicolò Martinenghi, nono) ma in una finale è tutto possibile, anche se Adam Peaty ha di fatto già prenotato l’oro; e infine il duo Gregorio Paltrinieri-Gabriele Detti negli 800, con il carpigiano che ha il miglior tempo di semifinale e il livornese che insegue, forte del bronzo nella distanza dimezzata ma comunque in grado di essere competitivo oggi. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN STREAMING VIDEO RAI I MONDIALI DI NUOTO BUDAPEST 2017

Sun Yang sarà l’avversario da battere, ma per il resto ci sono grandi margini: per Paltrinieri rimanere giù dal podio sarebbe una grande delusione, per Detti salirci sarebbe straordinario. Per quanto riguarda Federica, la veneta rispetto a Rio (quando fu quarta) ha un’avversaria in meno perchè Sarah Sjostrom ha rinunciato ai 200 stile, ma la Ledecky parte nettamente favorita e in semifinale la Pellegrini è stata superata, oltre che da Emma McKeon (il bronzo olimpico) anche dalla russa Veronika Popova, mentre la padrona di casa Katinka Hosszu parte un gradino sotto ma può certamente dare fastidio.

In serata c’è anche la finale dei 200 farfalla maschili, che però non vedrà italiani ai blocchi di partenza; per quanto riguarda le batterie della mattina (con finali nel pomeriggio) si parte con quelle dei 50 dorso femminili, senza atlete del nostro Paese in gara. A seguire avremo la sempre spettacolare gara dei 100 metri stile maschili, forse la più interessante gara al netto del nostro tifo: l’Italia schiera il solo Ivano Vendrame, che non ha fatto una bella figura nella 4x100 ma anche e soprattutto per questo è determinato a riscattarsi quanto prima.

Nei 200 farfalla femminili Ilaria Bianchi e Stefania Pirozzi vanno a caccia della qualificazione alla semifinale: una sarà nella seconda batteria, l’altra nella terza e qui attenzione in particolare alla solita Hosszu e a Mireia Belmonte, già argento nei 1500. Prima della 4x100 misti mista, dove l’Italia sarà presente nella terza batteria (in totale sono quattro, l’eventuale finale sarà l’ultima della serata odierna), avremo le batterie dei 200 misti maschili: nella quinta e ultima batteria il nostro rappresentante sarà Federico Turrini.

Come al solito sarà possibile assistere in diretta tv alle fasi cruciali dei campionati del mondo di nuoto di Budapest 2017 grazie all'ampia copertura televisiva che la Rai dedica all'evento grazie al canale 57 (in alta definizione) dove vengono trasmesse la maggior parte delle gare e tutte le più importanti che vedono protagonisti i nostri atleti.

Diretta streaming video garantita dall'app RaiPlay scaricabile sui dispositivi mobili o accessibile tramite web browser all'indirizzo www.raiplay.it. In alternativa sarà possibile sintonizzarsi su Eurosport 2, canale disponibile nelle piattaforme di Sky e Mediaset Premium, oltre che in streaming sull'app Eurosport Player. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN STREAMING VIDEO RAI I MONDIALI DI NUOTO BUDAPEST 2017

