Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti in finale negli 800 ai Mondiali nuoto 2017 (Foto LaPresse)

DIRETTA NUOTO, FINALE 800 SL GREGORIO PALTRINIERI E GABRIELE DETTI: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (MONDIALI 2017) - Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti tornano in vasca per la finale degli 800 stile libero ai Mondiali nuoto 2017: l’appuntamento è per il pomeriggio di mercoledì 26 luglio, la gara sarà la penultima del programma e dunque saremo ben oltre le ore 18, anzi in “zona 19”, quando i due azzurri si tufferanno a caccia di medaglia.

Già, perchè qui le possibilità di andare a podio ci sono tutte: Paltrinieri ha ormai raggiunto un livello tale da consentirgli di stare in scia del fenomeno cinese Sun Yang (oro mondiale in carica) e non a caso ha ottenuto il miglior tempo in batteria (7'45''31) rifilando oltre un secondo a tutti gli avversari. Detti difende un argento europeo, e ha già un bronzo qui a Budapest - ottenuto nei 400; ci sono ampi e ottimi margini di arrivare a medaglia dunque, anche se chiaramente gli avversari sono agguerriti.

Gabriele ha chiuso in 7’49’’67 con il sesto tempo in semifinale; davanti a lui è arrivato Sun Yang che ha invece nuotato in 7’49’’28. Le semifinali degli 800 sono comunque poco indicative: non che il tempo di Gregorio e Gabriele conti zero, anzi la loro prestazione è importante per dirci quale sia il loro stato di forma. Tuttavia è chiaro che uno come Sun Yang abbia nella sua strategia la gestione delle energie necessarie per affrontare al meglio la finale, dunque il fatto che abbia pagato quasi 4 secondi da Paltrinieri non significa che domani non abbia speranze di medaglia, anche perchè la prestazione di Felix Aubock, austriaco che ha chiuso la batteria in 7’49’’24, si scontra con il pronostico e le capacità di un nuotatore che difficilmente si ripeterà in finale.

In ogni caso il pronostico ci dice che sia Paltrinieri che Detti hanno la possibilità di arrivare sul podio: primo e secondo come agli Europei di Londra sarà molto difficile, ma almeno il carpigiano ha fondate speranze di medaglia d’oro mentre il livornese, che preferisce di gran lunga la gara dei 400 metri, proverà a difendersi come meglio può dagli assalti di Henrik Christiansen (terzo tempo in semifinale) e del polacco Wojciech Wojdak, sorprendente secondo nella mattinata di ieri (+1’’08 rispetto a Paltrinieri) e dunque da considerare nella corsa alle prime tre posizioni nella finale di oggi pomeriggio.

Ricordiamo che la finale degli 800 stile ai Mondiali nuoto 2017 si potrà seguire in diretta tv sui canali della Rai: il riferimento resta Rai Sport (con Rai Sport + che trasmette la stessa programmazione), ma nel corso della serata le trasmissioni potrebbero passare su Rai Due. Per il resto la diretta streaming video è garantita, senza costi aggiuntivi, visitando il sito www.raiplay.it disponibile per tutti.

