Diretta/ Nuoto finale staffetta 4x100 m misti: info streaming video e tv, risultato live (Mondiali 2017)

Nuova possibilità di medaglia per l'Italia ai Mondiali di nuoto di Budapest 2017: nella mattinata odierna infatti la compagine azzurra ha centrato la qualificazione alla finale per la staffetta mista mista 4x100 metri. Dopo la fantastica medaglia di bronzo vinta ieri dall'azzurra Simona Quadarella nella 1500 metri a stile libero femminile, torna a colorarsi con il tricolore la Danube Arena, vasca della capitale magiara che ospita la competizione iridata. Difficile preveder a che ora la staffetta dell'Italia sarà pronta a partire: la gara infatti è stata messa in programma al termine della calendario della sera e quindi dovremmo attendere la fine di 8 ben tra finali e semifinali prima di assistere alla staffetta.

Fatto conto del programma andiamo quindi a vedere come la nazionale azzurra è riuscita a strappare questa fantastica finale. Partita dalla terza batteria, la compagine tricolore ha trovato il secondo tempo nel gruppo, ultima piazza valida riuscendo a fermare il cronometro sul 3:46.75, a 0.66 di ritardo dalla Russia prima della frazione. Nel sommario delle batterie quindi gli azzurri hanno invece raccolto il settimo e penultimo spazio valido per la qualificazione alla finalissima, lasciandosi alle spalle la Germania. Gli altri concorrenti alle medaglie di questo pomeriggio per la 4x100 misti saranno Stati Uniti, Canada, Russia, Cina, Australia e Gran Bretagna. Rimane invece ancora da capire se il quartetto che questa sera si giocherà un gradino del podio sarà la stessa della mattina: alla partenza oggi alla Danube Arena si erano presentati Margherita Panziera, Nicolò Martinenghi, Piero Codia e Silvia Di Pietro, ma è possibile qualche cambio all’ultimo.

La diretta tv della finale della 4x100 mista ai Mondiali nuoto 2017 sarà trasmessa, come tutto il programma delle finali di Budapest, su Rai Sport: da bordo piscina arriveranno interviste e approfondimenti a cura di Elisabetta Caporale. Ovviamente sarà possibile seguire le finali del nuoto anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi: basterà collegarsi al sito www.raiplay.it

