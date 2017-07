Fabio Scozzoli/ Nuoto, diretta finale 50 rana: info streaming video e tv, risultato live (Mondiali 2017)

Fabio Scozzoli in finale nei 50 rana ai Mondiali nuoto 2017 (Foto LaPresse)

DIRETTA NUOTO, FINALE 50 RANA FABIO SCOZZOLI: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (MONDIALI 2017) - Fabio Scozzoli si è qualificato per la finale dei 50 rana ai Mondiali nuoto 2017: nel pomeriggio di mercoledì 26 luglio (le gare iniziano alle ore 17:30) il romagnolo sarà in vasca a caccia di una medaglia che ha conquistato sei anni fa a Shanghai (argento). Non solo: in questa piscina Scozzoli ha uno dei ricordi migliori della sua carriera, avendo vinto l’oro europeo nel 2010 (due anni dopo, sempre in Ungheria ma a Debrecen, era stato argento).

Una medaglia possibile, ma comunque molto difficile: Fabio è entrato in finale con l’ottavo e ultimo tempo disponibile, ovvero il 26’’96 nuotato in semifinale. Purtroppo il romagnolo è risultato ottavo davanti a Nicolò Martinenghi, per soli 5 centesimi: il varesino rimane fuori dalla lotta alle medaglie. Per Scozzoli si tratta di un riscatto dopo la delusione nei 100 rana: fuori addirittura nelle batterie per quella che sarebbe dovuta essere una gara favorevole. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLA FINALE 50 RANA AI MONDIALI NUOTO 2017

In generale l’azzurro cercherà di tornare a grandi livelli dopo un lungo periodo di buio: alle Olimpiadi di Rio il nuotatore di Lugo non era nemmeno presente e soltanto adesso sta tornando a gareggiare sui suoi livelli. Dicevamo delle speranze di medaglia: l’oro a dirla tutta sembra già assegnato, perchè il devastante Adam Peaty (campione in carica) nel pomeriggio di ieri ha nuotato in 25’’95, frantumando per 15 centesimi il record del mondo che lui stesso aveva nuotato in mattinata e diventando così il primo uomo di sempre ad abbattere il muro dei 26 secondi nella specialità.

Il britannico dovrebbe fare una gara a parte; per l’argento il favorito rimane il sudafricano Cameron Van Der Burgh (26’’74 in semifinale), ma attenzione ai due brasiliani Felipe Lima (secondo miglior tempo in semifinale) e Joao Gomes Junior che invece aveva avuto davanti il solo Peaty nelle batterie del mattino. Gli altri finalisti saranno Kevin Cordes e Kirill Prigoda, ovvero argento e bronzo nei 100 a questi Mondiali 2017, e il bielorusso Ilya Shymanovich, entrato con il settimo tempo (26’’90). Tutti hanno nuotato meglio di Scozzoli martedì pomeriggio, ma questo dato può e deve essere relativo: oggi si apre un’altra giornata con una gara del tutto diversa, e dunque confidiamo che il ranista azzurro sappia andare a prendersi quanto sognato.

Ricordiamo che la finale dei 50 rana ai Mondiali nuoto 2017 si potrà seguire in diretta tv sui canali della Rai: il riferimento resta Rai Sport (con Rai Sport + che trasmette la stessa programmazione), ma nel corso della serata le trasmissioni potrebbero passare su Rai Due. Per il resto la diretta streaming video è garantita, senza costi aggiuntivi, visitando il sito www.raiplay.it disponibile per tutti. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLA FINALE 50 RANA AI MONDIALI NUOTO 2017

