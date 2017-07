Federica Pellegrini/ Nuoto, finale 200sl: info streaming video e diretta tv, risultato live (Mondiali 2017)

Federica Pellegrini è in finale nei 200 sl ai Mondiali nuoto 2017 (Foto LaPresse)

DIRETTA NUOTO, FINALE 200 SL FEDERICA PELLEGRINI: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (MONDIALI 2017) - Un’altra finale per l’Italia ai Mondiali nuoto 2017: quella di Federica Pellegrini, che mercoledì 26 luglio - le gare nel pomeriggio iniziano alle ore 17:30 - andrà a caccia della settima medaglia consecutiva nei 200 metri stile libero. Sarebbe un record mai raggiunto da alcun nuotatore, uomo o donna che sia: la veneziana punta direttamente alla storia e nella piscina di Budapest sarà l’atleta più anziana a confrontarsi con la specialità.

E’ passato tanto tempo da Montréal 2005: nel frattempo sono arrivati due ori, tre argenti e un bronzo. La medaglia più prestigiosa manca da Shanghai 2011, ma anche quando l’età sulla carta d’identità è avanzata inesorabile Federica è riuscita a rimanere sul podio. Nel 2013 si è dovuta arrendere a Missy Franklin; due anni fa, calata la fenomenale nuotatrice californiana (che è stata bronzo), la Pellegrini si è inchinata a Katie Ledecky. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLA FINALE 800 STILE AI MONDIALI NUOTO 2017

La quale a Budapest ha già dominato ogni gara in cui abbia gareggiato; ieri ha vinto con una vasca di vantaggio i 1500 e poco dopo è tornata in acqua per prendersi il miglior tempo nelle semifinali dei 200. Rispondendo così alla Pellegrini che in mattinata era stata la migliore in batteria; quasi uno scontro a distanza tra l’americana e l’azzurra.

La campionessa in carica comunque resta la grande favorita per la medaglia d’oro; volendo escludere lei dall’equazione, per conquistare il podio Federica dovrà stare davanti ad almeno una tra Emma McKeon (bronzo olimpico in carica) e la russa Veronika Popova, quarto incomodo nella lotta per il podio. Desta forse minore preoccupazione Katinka Hosszu, che è una nuotatrice strepitosa sì ma lo è maggiormente nelle discipline miste; anche l’ungherese va comunque considerata, ed è già positivo che Sarah Sjostrom (fresca di record del mondo nella farfalla) abbia deciso di rinunciare a questa gara, altrimenti sarebbe stata un’avversaria in più (la scorsa estate ha vinto l’argento alle Olimpiadi).

Comunque vada, sarà una grande gara; lo sarebbe ancora di più se la Pellegrini riuscisse a vincere la medaglia, di qualunque metallo si trattasse, ma in ogni caso lo spettacolo sarà garantito nella piscina di Budapest. Ricordiamo che fino a questo momento l’Italia ha portato a casa due bronzi: quello di Gabriele Detti sui 400 e quello, strepitoso e inatteso, di Simona Quadarella nei 1500.

Ricordiamo che la finale dei 200 stile libero femminili ai Mondiali nuoto 2017 si potrà seguire in diretta tv sui canali della Rai: il riferimento resta Rai Sport (con Rai Sport + che trasmette la stessa programmazione), ma nel corso della serata le trasmissioni potrebbero passare su Rai Due. Per il resto la diretta streaming video è garantita, senza costi aggiuntivi, visitando il sito www.raiplay.it disponibile per tutti. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLA FINALE 800 STILE AI MONDIALI NUOTO 2017

© Riproduzione Riservata.