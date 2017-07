Gabriele Detti/ Chi è il nuotatore oro mondiale negli 800 stile libero: la grande vittoria su Sun Yang

Mondiali di nuoto, Gabriele Detti - La Presse

Alla stregua di quanto realizzato da Federica Pellegrini, la grande vittoria dell’oro Mondiale da parte di Gabriele Detti negli 800 stile libero a Budapest ha fatto sensazione anche per la caratura degli avversari sconfitti dal nuotatore azzurro. Non è stato tanto il successo nel derby in famiglia con Gregorio Paltrinieri, comunque splendido con la sua medaglia di bronzo, a fare scalpore, quanto il fatto che Detti sia riuscito a battere il fortissimo cinese Sun Yang, favorito numero uno per la medaglia di bronzo, così come nei 200 stile libero era l’americana Ledecky ad essere nettamente favorita su Federica Pellegrini. Con uno stile di nuoto assolutamente perfetto, Detti ha sfiancato il cinese dimostrando una volta di più di essere il più forte a livello mondiale, in questo momento. Un risultato di straordinaria importanza ottenuto grazie a una gara a strappi distruttivi per Sun, finito quinto mentre l’argento è andato ad appannaggio di un outsider, il polacco Wojdak. (agg. di Fabio Belli)

GABRIELE DETTI, L'ATLETA TOSCANO ORO NEGLI 800 STILE LIBERO AI MONDIALI DI NUOTO. SUO IL RECORD EUROPEO

IL CAMPIONE CON IL SORRISO

Il Mondiale di Nuoto 2017 ci regala grandissime soddisfazioni con gli azzurri che raccolgono l'ennesima conquista dal punto di vista delle medaglie. Gabriele Detti ha vinto infatti la medaglia d'oro negli 800 metri stile libero. Personalità da atleta di grandissima caratura, intelligenza nella gestione delle energie stavolta per la fortissima concorrenza cinese non c'è stato proprio niente da fare. Gabriele Detti è riuscito a conquistare tutti anche grazie a quel sorriso sempre presente sulle labbra. Oggi però è arrivato un risultato inaspettato che ha dato sicuramente ulteriore prestigio al ragazzo, in grado non solo di vincere ma anche di ottenere il record europeo in questa precisa disciplina. Staremo a vedere quanti altri successi otterrà il ragazzo che sicuramente ha la possibilità di avere ancora una lunga carriera dato che è comunque molto giovane visto che è un classe 1994.

LA VITA PRIVATA

Dopo il successo ai Mondiali di Nuoto 2017 negli 800 metri stile libero è interessante andare anche a scoprire qualcosa di più sulla vita privata di Gabriele Detti. Questi è nato a Livorno il 29 agosto del 1994, è alto 186 centimetri e pesa circa 81 chiloegrammi. Il ragazzo ama raccontare anche che per la prima volta è entrato in piscina ad otto mesi dove lavorano i suoi genitori e anche lo zio Stefano Morini. Quest'ultimo è il suo allenatore e anche quello di Gregorio Paltrinieri. Tra le passioni di Gabriele Detti c'è anche il calcio sia giocato che seguito in quanto è un grandissimo tifoso dell'Inter. E' un grande appassionato di moda, collezionatore accanito di scarpe da ginnastica. Ama poi bere moltissimo thé freddo anche se con i dovuti accorgimenti legati al fatto che come atleta di certo non può bere bevande piene di zucchero. E' fidanzato con la collega Stefania Pirozzi e questo lo si può vedere anche dalle tante foto che i due propongono sui social network.

LA CARRIERA DEL NUOTATORE

Il nuotatore toscano Gabriele Detti è ovviamente su tutte le prime pagine per la conquista dell'oro negli 800 stile libero ai Mondiali di nuoto, un successo che sicuramente però suggella una carriera già entusiasmante nonostante questi abbia appena 23 anni da compiere tra un mese. Gabriele Detti infatti conta già la vittoria di ben cinquanta medaglie di cui ventiquattro d'oro. Le più belle sono state fino a questo momento le due ottenute tra Mondiali ed Europei con sicuramente grandissima soddisfazione da parte anche del suo staff. Oltre al record europeo negli 800 metri stile libero questi ha raggiunto il record nazionale nei 400 metri stile libero. Appartiene al Team Lombardia MGM dell'esercito. Gabriele Detti ha inoltre un palmares incredibile grazie alla conquista di ben diciannove medaglie d'oro ai campionati italiani. Inoltre il tempo è ancora dalla sua parte e questi potrà fare ancora incetta di successi, il talento c'è e il tempo pure.

