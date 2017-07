H. Beer Sheva-Ludogorets/ Info streaming video e diretta tv: formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Hapoel Beer Sheva-Ludogorets, Champions League (Foto LaPresse)

DIRETTA HAPOEL BEER SHEVA-LUDOGORETS: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI (CHAMPIONS LEAGUE) - Hapoel Beer Sheva-Ludogorets, arbitrata dal greco Charalambos Kalogeropoulos, si gioca mercoledì 26 luglio alle ore 19.00 e sarà una sfida valida per l'andata del terzo turno preliminare di Champions League 2017-2018. Le due squadre in realtà hanno già affrontato la loro prima sfida nella massima competizione europea nella nuova stagione.

Gli israeliani, divenuti celebri l'anno scorso per aver battuto sia all'andata sia al ritorno l'Inter nella fase a gironi di Europa League, hanno eliminato gli ungheresi dell'Honved al termine di due sfide molto combattute nel secondo turno preliminare. Vincente due a uno in casa, nel match di ritorno a Budapest l'Hapoel è riuscito a portarsi avanti di due gol ipotecando la qualificazione, subendo però il ritorno dei magiari in gol con l'italiano Lanzafame e con Barath.

Il gol di Nwakaeme nel finale ha chiuso i conti in favore degli israeliani. Il Ludogorets invece ha iniziato sorprendentemente male perdendo due a uno in Lituania la gara d'andata contro lo Zalgiris Vilnius. Nel ritorno la formazione bulgara si è ritovata sotto di un gol e ha visto in faccia lo spettro dell'eliminazione, ma si è poi scatenata nella ripresa, facendo valere finalmente un tasso tecnico che sin dalla vigilia si sapeva maggiore rispetto a quello dei lituani. I gol di Natanael, Wanderson e la doppietta di Keseru hanno messo a posto le cose per i bulgari, che proveranno ora a superare un nuovo ostacolo per ritrovare quella fase a gironi di Champions League che li ha già visti protagonisti negli ultimi anni.

Presso il Toto Turner Stadium di Beer Sheva scenderanno in campo queste probabili formazioni. I padroni di casa schiereranno Haimov come estremo difensore alle spalle di una linea a quattro formata dalla fascia destra alla fascia sinistra da Bitton, il portoghese Vitor Miguel, Tzedek e l'ungherese Korhut. Tris di centrocampo che vede Ohana affiancato al nigeriano Ogu e da Einbinder, mentre Melikson e Sahar completeranno il tridente offensivo assieme all'altro nigeriano Nwakaeme.

Dall'altra parte il Ludogorets scenderà in campo con l'argentino Broun alle spalle dell'ucraino Plastun e del romeno Moti, difensori centrali in una linea difensiva a quattro con il brasiliano Sasha terzino destro e il suo connazionale Natanael terzino sinistro. Dyakov, capitano della squadra, sarà affiancato dal malgascio Anicet come vertice arretrato di centrocampo, mentre la linea di incursori offensivi sarà tutta brasiliana con Cafu, Wanderson e Marcelinho (quest'ultimo naturalizzato bulgaro) alle spalle del romeno Keseru, unica punta di ruolo.

L'israeliano Bakhar sceglie il 4-3-3 come modulo per il suo Hapoel Beer Sheva, 4-2-3-1 per il bulgaro Dermendzhiev per il Ludogorets. Tatticamente si fronteggeranno due formazioni esperte, ormai entrambe con una buona esperienza internazionale alle spalle anche se quella del Ludogorets è al momento superiore, ma l'Hapoel ha destato una migliore impressione nel turno precedente a livello di gioco e risultato. Le quote segnalano un 2.05 per la vittoria interna degli israeliani, con i bookmaker che alzano fino a 3.60 con Bwin l'eventualità della vittoria esterna e e Bet365 a 3.30 l'eventuale pareggio.

Hapoel Beer Sheva-Ludogorets, mercoledì 26 luglio alle ore 19.00 si potrà seguire solo sul sito uefa.com con aggiornamenti e informazioni utili, senza che in Italia sia possibile seguire il match vista la mancata trasmissione di una diretta tv o di una diretta streaming video via internet.

