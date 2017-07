Italia Australia: info streaming video e diretta tv, risultato live (Mondiali di nuoto, pallanuoto femminile)

Diretta Italia Australia (LaPresse)

DIRETTA ITALIA AUSTRALIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (MONDIALI DI NUOTO, PALLANUOTO FEMMINILE) – Italia Australia, è la partita di pallanuoto femminile in programma oggi mercoledi 26 luglio alle ore 13.30 e valida per i Mondiali di nuoto in corso a Budapest 2017. Il Setterosa è pronta a scendere in vasca in cerca del miglior piazzamento sul tabellone finale del torneo, una volta sfumate le speranze di medaglia dopo la sconfitta subita ai quarti contro la Russia, davvero temibile in questa stagione. Difficile quindi il compito della formazione del ct Fabio Conti: dimenticare le medaglie sfumate e cercare di chiudere questo torneo in terra magiara a testa alta e con il massimo risultato possibile.

Ben chiaro il percorso della nazionale italiana, dopo la qualificazione diretta ai quarti di finale e la sconfitta subita proprio qui contro la Russia, vediamo come l’Australia torna in vasca oggi alla Alfred Hajbos Arena. La nazionale aussie ha infatti chiuso la fase a giorni da seconda alle spalle di una ottima Grecia e riuscendo a tenere dietro Russia e Kazakistan: 4 i punti messi a bilancio, come la formazione biancoazzura ma una differenza reti peggiore al confronto diretto e fissata sul 32:20.

Avuto accesso ai play off l’Australia della pallanuoto femminile poi non ha avuto alcun problema a superare la Francia: 16-2 il risultato finale, che deve preoccupare le nostre ragazze del Setterosa. Benchè in palio oggi non vi siano medaglie o finali, ma solo i piazzamenti finali dal 5 al 8^posto nella classifica finale, la partita si annuncia molto calda e tecnicamente molto interessante, con le azzurre che verranno messe a dura prova a 24 ore dall’uscita di scena dal tabellone principale.

Stando alle ultime informazioni pare che la partita tra Italia e Australia non venga trasmessa in diretta tv: la Rai però ha assicurato ampia copertura ai Mondiali di Nuoto a Budapest e sono attese variazioni di palinsesto. Di conseguenza non sono state rese note info riguardanti una possibile diretta streaming video, eventualmente disponibile tramite il portale gratuito raiplay.it. Consigliamo infine di consultare il sito della federazione internazionale (www.fina.org) oltre che quello italiano (www.federnuoto.it) per rimanere aggiornati sul risultato live.

