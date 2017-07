Juventus-Psg/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni

Diretta Juventus-Psg, International Champions Cup (Foto LaPresse)

DIRETTA JUVENTUS-PSG: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI - Juventus e Psg si affrontano nella International Champions Cup 2017: alle ore 2:30 italiane di giovedì 27 giugno, presso l’Hard Rock Stadium di Miami, si gioca una partita di lusso tra due squadre che, se così si può dire, sono tra le grandi outsider nel calcio europeo. Entrambe hanno dominato le ultime stagioni in patria, ma non sono riuscite a fare il grande salto in Champions League; certo la Juventus ha giocato due finali in tre stagioni, ma non ha saputo riprendersi un trofeo che manca da 21 anni e che sta diventando una vera e propria maledizione.

Se non altro i bianconeri hanno chiuso il 2016-2017 con il record di scudetti (6) e Coppe Italia (3) consecutive; il Psg invece è reduce da un’annata pessima, nella quale ha perso la Ligue 1 a favore del Monaco e ha peggiorato il suo rendimento europeo, venendo eliminato dal Barcellona dopo aver vinto 4-0 l’andata degli ottavi. Una botta terribile, che naturalmente ha avuto conseguenze; l’estate parigina è travagliata e alcuni elementi fondanti rischiano di lasciare.

In casa Juventus un senatore come Leonardo Bonucci ha già abbandonato la barca, insieme a Dani Alves; addii pesanti (soprattutto il secondo, anche per la destinazione che ha scelto e per la valutazione forse non del tutto conforme al valore del giocatore), ma la società sta cercando di mettere una pezza e la campagna acquisti inizia a prendere forma, insieme alla squadra che verrà.

A tale proposito, la Juventus dovrebbe schierarsi in campo con il 4-2-3-1: possibile occasione per Szczesny tra i pali, De Sciglio si prepara all’esordio con Asamoah (o Alex Sandro) a sinistra, mentre in mezzo Barzagli potrebbe affiancare Chiellini. A centrocampo Pjanic dovrebbe agire in coppia con Khedira o Marchisio, sugli esterni ci si aspetta che Douglas Costa giochi dal primo minuto insieme a Dybala con Bernardeschi probabilmente lasciato in panchina a favore di Cuadrado; davanti a tutti ci sarà Gonzalo Higuain.

Nel Psg - che a breve giocherà la Supercoppa di Francia - spazio a Aréola tra i pali; davanti a lui Aurier e Kurzawa disponibili per le fasce, possibile coppia Marquinhos-Thiago Silva in mezzo. A centrocampo Unai Emery potrebbe schierare Verratti al fianco di Thiago Motta e Pastore; poi tridente con Lucas Moura, Cavani e Jesé Rodriguez.

Secondo la Snai, che ha lanciato le quote per questa partita, la Juventus parte favorita con una quota di 2,15 per la sua vittoria (segno 2) mentre per l’affermazione del Paris Saint Germain (segno 1) la vincita è pari a 3,05 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto. Il pareggio (segno X) è quotato invece 3,45 volte la posta.

Per assistere a Juventus-Psg in diretta tv dovrete essere abbonati al digitale terrestre a pagamento: appuntamento infatti su Premium Sport e Premium Sport HD, con la possibilità di assistere alla partita di Miami anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi - su dispositivi mobili come tablet e smartphone - l’applicazione Premium Play.

