Kalinic, attaccante Fiorentina - LaPresse

C’è una nuova idea in casa Inter per il calciomercato estivo. Il club nerazzurro starebbe infatti fortemente pensando all’attaccante della nazionale croata Nikola Kalinic, centravanti di proprietà della Fiorentina. Il motivo è semplice e va ricercato nelle condizioni fisiche non eccelse, per dire un eufemismo, del capitano Mauro Icardi. Il bomber della nazionale argentina è fermo ai box per un problema muscolare da metà maggio, e dopo aver saltato le ultime due partite dello scorso campionato contro Lazio e Udinese, non si è ancora visto in nessuna delle amichevoli estive fino ad ora disputate dai nerazzurri. Stando alle indiscrezioni circolanti pare che Icardi non si sia ancora ripreso del tutto, e che potrebbe saltare anche gli appuntamenti di inizio agosto. Insomma, un vero e proprio mistero, visto che un problema come quello subito da Maurito, un risentimento muscolare al retto femorale della gamba sinistra, dovrebbe guarire in tre settimane, massimo un mese, mentre ormai son passati più di 60 giorni.

KALINIC ALL’INTER CALCIOMERCATO, IL CROATO DICE SÌ AI NERAZZURRI: OPERAZIONE FATTIBILE

IL CROATO SCARTATO DAL MILAN?

Ecco perché l’Inter sta cercando di tamponare la falla sondando la pista Kalinic, giocatore che ormai da settimane vuole lasciare la Fiorentina. La sua prima scelta sembrerebbe essere il Milan ma pare che i rossoneri abbiano abbandonato il campo, ritenendo i 30 milioni di euro chiesti dalla Viola, una valutazione troppo alta. Nelle scorse ore vi sarebbero stati i primi contatti fra la società interista e Kalinic, e pare che lo stesso giocatore abbia ovviamente dato il proprio gradimento alla meta. Ora dovrà iniziare la trattativa e bisognerà capire se la società di corso Vittorio Emanuele accoglierà le richieste della Viola, o giocherà anch’essa in ribasso, cercando di limitarsi attorno ai 20 milioni di euro, magari con l’aggiunta di bonus. Non è detto che tale mossa dell’Inter possa risvegliare nuovamente il Milan, che pur di perdere il derby di mercato potrebbe rilanciare con una nuova proposta.

© Riproduzione Riservata.