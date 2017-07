MIKE TYSON/ Video, il racconto shock: io abusato a 7 anni, ecco cosa mi è successo

Mike Tyson nell'intervista a ESPN

MIKE TYSON VIDEO, RIVELAZIONE SHOCK: IO ABUSATO A 7 ANNI, ECCO PERCHÉ SONO UN DURO – Sono decisamente forti le parole rilasciate da Mike Tyson in occasione di un’intervista concessa ai microfoni dell’emittente tv americana ESPN, andata in onda nelle scorse ore. Il noto pugile a stelle e strisce, famoso sia per le sue gesta sul ring, quanto per la sua spericolata vita privata, ha rivelato di essere stato abusato quando era un bambino. «A 7 anni sono stato abusato sessualmente da uno sconosciuto lungo le strade di Brooklyn», le parole shock dell’ex pugile 51enne, che poi ha continuato: «Ero piccolo, lui era una persona anziana. E’ accaduto una sola volta, poi non l’ho più visto. Parlarne non mi crea imbarazzo, non me ne vergogno. Ho continuato a vivere la mia vita, non avevo alternative». Tyson svela che tale avvenimento, invece di renderlo più debole, lo ha fatto diventare un vero uomo.

«Lì ho capito che per vivere dovevo combattere – ha proseguito - credo che mi abbia fatto diventare un duro molti non lo dicono perché credono che una cosa del genere possa toglierli la loro mascolinità, io ho capito che non è vero». Tyson aveva in realtà già svelato questa raccapricciante vicenda della propria infanzia in occasione della sua autobiografia, ma l’ex campione del mondo dei pesi massimi, ha voluto aggiungere altri dettagli nell’intervista concessa a Jeremy Schapp: «Un giorno un tizio mi rimorchiò per la strada, mi portò in un edificio abbandonato e cercò di molestarmi. Non si era mai al sicuro per quelle strade e, dopo un po’, nemmeno in casa». Una carriera spettacolare quella dell’ex pugile newyorkese, chiusasi definitivamente nel 2005, quando però la sua stella era già tramontata. L’ultimo “grande” match risale infatti al memorabile incontro con Holyfield del 28 giugno 1997, in cui Iron Mike strappò a morsi l’orecchio dell’avversario, immagini che fecero il giro del mondo, e che segnarono l’inizio del declino dell’atleta.

Di seguito uno spezzone dell’intervista di Tyson a ESPN

