Manchester City-Real Madrid/ Info streaming video e diretta tv: formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Manchester City-Real Madrid (Foto LaPresse)

DIRETTA MANCHESTER CITY-REAL MADRID: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (INTERNATIONAL CHAMPIONS CUP 2017) - Manchester City e Real Madrid si sfidano nella prestigiosa cornice della International Champions Cup 2017: alle ore 5:35 della mattina italiana di giovedì 27 luglio le due big europee giocano presso il Los Angeles Memorial Coliseum. Una partita che ovviamente non ha valenza a livello di risultato o importanza del torneo, ma è un’ottima base per avvicinarsi alla stagione ufficiale.

Il Real Madrid per di più è atteso tra pochi giorni alla Supercoppa Europea, che giocherà contro l’altra squadra di Manchester (lo United); questa sfida dunque può essere letta il primo grande test sulla strada dell’avvio ufficiale dell’annata, il secondo arriverà fra tre giorni con il Clasico contro il Barcellona, che si giocherà in Florida e sta già occupando tutte le notizie di questo calcio di luglio. Real Madrid e Manchester City significa anche Zinedine Zidane contro Pep Guardiola: due allenatori giovani ma con già due Champions League in bacheca, straordinari quando giocavano e innovatori o comunque vincenti in panchina.

Il Real Madrid è diventato a giugno la prima squadra nella storia ad aver vinto per due volte consecutive la Champions League, e ha strappato la Liga al Barcellona; parte ancora per vincere tutto, soprattutto perchè l’allarme legato ai propositi di addio di Cristiano Ronaldo sembra essere rientrato. Dall’altra parte c’è un Manchester City deluso da come è finita la stagione: terzo posto in Premier League senza mai lottare per il titolo, eliminazione agli ottavi di Champions League contro un Monaco che certamente non era favorito dai pronostici.

Per quanto riguarda le formazioni, Manchester City in campo con i nuovi acquisti che di fatto hanno rivoluzionato la difesa: Ederson in porta, sulle fasce Kyle Walker e Mendy che sono costati intorno ai 100 milioni di euro (complessivamente). Stones e Kompany giocheranno in mezzo, con Yaya Touré che si dovrebbe riprendere il posto da perno centrale. La linea dei trequartisti prevede Sterling e Leroy Sané (rientrato dall’infortunio) esterni, mentre in mezzo comanderà di fatto De Bruyne che avrà al fianco il giovane Phil Foden, Sergio Aguero dovrebbe vincere il ballottaggio per il ruolo di prima punta.

Nel Real Madrid è tornato Sergio Ramos, non Cristiano Ronaldo: in ogni caso in difesa inizieranno Varane e Nacho Fernandez con Carvajal e Marcelo favoriti per i terzini, mentre in mezzo c’è già il centrocampo titolare e di ferro con Modric che imposta dal centrodestra, Casemiro frangiflutti e Kroos dall’altra parte. Isco e Gareth Bale supporteranno Karim Benzema: non ci sono volti nuovi nella formazione dei blancos, almeno per il momento.

Ovviamente la Snai è tra le agenzie di scommesse ad aver quotato la partita di Los Angeles: favorito - come era prevedibile - il Real Madrid che ha una quota sul segno 2 di 1,90. La quota per l’affermazione del Manchester City vale 3,40 mentre quella per il pareggio, segno X, vi farà vincere 3,70 volte la somma messa sul piatto.

Manchester City-Real Madrid è un’esclusiva per gli abbonati alla pay tv del digitale terrestre: nello specifico la diretta tv della partita sarà su Premium Sport e Premium Sport HD, con la possibilità di seguirla anche in diretta streaming video attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Premium Play, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

© Riproduzione Riservata.