Maribor-FH/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Maribor-FH, Champions League (Foto LaPresse)

DIRETTA MARIBOR-FH HAFNARDFJORDUR: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI (CHAMPIONS LEAGUE) - Maribor-FH Hafnarfjordur, che sarà diretta dal lettone Andris Treimanis e si gioca mercoledì 26 luglio alle ore 20.20, sarà una delle sfide d'andata nel programma del terzo turno preliminare di Champions League 2017-2018. Sarà uno dei match che metterà di fronte due squadre che hanno già iniziato la loro avventura nella massima competizione europea.

Gli sloveni non senza faticare hanno avuto la meglio contro i bosniaci dello Zrinjski, battuti in trasferta ma poi capaci di imporre mercoledì scorso il pari casalingo al Maribor. Anche l'Hafnarfjordur, campione d'Islanda, ha dovuto sudare più del previsto contro i campioni nazionali delle Far Oer del Vikingur, che in Islanda avevano pareggiato uno a uno ma in casa hanno lasciato campo libero alla maggiore esperienza internazionale degli avversari ma solo nel finale, a causa dell'espulsione di Olsen che ha causato il rigore trasformato da Lennon.

Poi sono arrivati anche il raddoppio di Valdimarsson per l'Hafnarfjordur e l'espulsione di Anghel che ha visto il Vikingur concludere la partita in nove uomini. Il Maribor negli ultimi anni è stata l'unica squadra slovena in grado di approdare alle fasi a gironi delle competizioni UEFA, mentre l'Hafnarfjordur cerca un exploit mai riuscito ad un club islandese, forte anche del fatto che la Nazionale è già arrivata dove nessuno credeva fosse possibile agli europei. L'affermazione di un club sarebbe un altro esame di laurea importantissimo per il calcio islandese.

Queste le probabili formazioni dell'incontro: il Maribor giocherà con Handanovic in porta, Rajcevic e Suler a formare la coppia di difensori centrali, mentre Palcic sarà impiegato in posizione di terzino destro e Viler in posizione di terzino sinistro. L'israeliano Kabha e Pihler giocheranno come vertici arretrati di centrocampo, mentre l'albanese Ahmedi, Hotic e Bajde supporteranno offensivamente il centravanti Zahovic.

La risposta dell'Hafnarfjordur sarà affidata al portiere delle Far Oer Nielsen alle spalle di una linea difensiva a quattro composta da Olaffson a destra, Bodvarsson a sinistra e il capitano Petur Vidarsson al fianco del maliano Doumbia nella coppia al centro della difesa. Centrocampo a tre con David Vidarsson, Palsson e Valdimarsson titolari, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto lo scozzese Lennon, decisivo col suo rigore per sbloccare la partita contro il Vikungur, Gudnason e Finnbogason.

Il confronto tattico vedrà opposti il 4-2-3-1 del tecnico sloveno Milanic ed il 4-3-3 dell'allenatore islandese Gudjonsson. Nel secondo turno preliminare di questa Champions League nessuna delle due squadre ha incantato particolarmente, ma per il Maribor sicuramente l'ago della bilancia pende in maniera piuttosto vistosa dal punto di vista tecnico. La fisicità degli islandesi potrebbe però essere la carta vincente dell'Hafnarfjordur, da cui però ci si aspettava una prova decisamente più brillante contro i campioni delle Far Oer.

Le quote delle agenzie di scommesse indicano il Maribor come favorito in maniera netta, con Betclic che propone a 1.20 la vittoria interna slovena e le quote che si alzano esponenzialmente per risultati che possano essere positivi per gli islandesi, con Bwin che moltiplica per 7.00 quanto investito sul pareggio e che offre a una quota di 11.50 la vittoria esterna.

Diretta tv e diretta streaming video via internet non disponibile per Maribor-FH Hafnarfjordur, mercoledì 26 luglio alle ore 20.20, almeno nei canali visibili sul territorio italiano. Il sito ufficiale uefa.com offrirà aggiornamenti e informazioni utili sulla partita che si gioca in Slovenia.

© Riproduzione Riservata.