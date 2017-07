Marsiglia-Oostende (Foto: Lapresse)

MARSIGLIA-OOSTENDE, INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE - L'andata del terzo turno preliminare di Europa League tra Marsiglia e Oostende sarà diretta dall'arbitro turco Mete Kalkavan, coadiuvato dai connazionali assistenti Esat Sancaktar e Ceyhun Sesiguzel e dal quarto uomo Jalil Umut Meler. Si gioca giovedì 27 luglio alle ore 20:45 presso lo stadio Velodrome di Marsiglia, impianto caldissimo che può contenere oltre 67.000 spettatori.

I padroni di casa dell'Olympique Marsiglia hanno chiuso la loro stagione in Ligue 1 al quinto posto, alle spalle di Lione, Nizza, Paris Saint Germain e Monaco. Per questo motivo, gli uomini di Rudi Garcia sono costretti a passare dai preliminari per poter accedere alla fase a gironi dell'Europa League 2017-2018. L'Oostende è invece un club che milita nella Pro League, massima serie belga, ed è reduce da un quinto posto.

l Marsiglia non dovrebbe avere particolari problemi a superare la modesta squadra fiamminga, ma guai ad abbassare la guardia. Passando ad analizzare le probabili formazioni, l'OM dovrebbe schierare l'undici migliore in un 4-3-3 molto offensivo. Pelé tra i pali (o Mandanda torntato dal prestito al Crystal Palace), quindi linea composta da Evra, Fanni, Rolando e Sakai, con Rami in ballottaggio per una maglia da centrale. In mezzo al campo spazio a Luiz Gustavo, accanto a Sanson e Lopez.

In attacco Rudi Garcia ha di che sbizzarrirsi. I titolari dovrebbero comunque essere Cabella, Thauvin e Gomis, con Payet e Germain pronti a dare supporto in caso di necessità. Nell'Oostende sono pochi i giocatori conosciuti al grande pubblico. Tra i più noti troviamo Milic, ex terzino della Fiorentina. Massima attenzione anche all'esterno alto Musona, al trequartista Berrier e all'attaccante Akpala. Tra i nuovi acquisti spiccano Zivkovic, Cyriac e Banda, che potrebbero trovare spazio nel match contro il Marsiglia.

L'agenzia di scommesse sportive Snai non ha dubbi nell'assegnare le quote sulle scommesse. Marsiglia super favorito: la vittoria dei francesi (segno 1) vale appena 1,33 mentre il pareggio (segno X) ammonta a 4,75 volte la posta in gioco. Infine, il successo dell'Oostende ammonta a 8,25.

Marsiglia-Oostende non sarà trasmessa in diretta tv, né sarà possibile assistere a una diretta streaming video. Per seguire il match con tutte le informazioni aggiornate in tempo reale si consigli a di consultare il sito ufficiale della UEFA (www.uefa.com).

