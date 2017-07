Blaise Matuidi, PSG - LaPresse

La Juventus prosegue i sondaggi con l’obiettivo di individuare un nuovo centrocampista durante questo calciomercato estivo. Obiettivo del club bianconero, innestare il reparto di mezzo con un mediano di qualità e soprattutto di esperienza internazionale. Sono moltissimi i giocatori accostati ai campioni d’Italia in carica, leggasi i vari N’Zonzi, Matic ed Emre Can, ma attenzione al nome tornato di moda in queste ore. Pare infatti che la società di corso Galileo Ferraris si sia messa nuovamente sulle tracce di Blaise Matuidi, calciatore di proprietà del Paris Saint Germain, ormai da inizio estate in orbita juventina. Il giocatore sembrerebbe destinato a lasciare il Parco dei Principi per via in particolare del suo contratto in scadenza al 30 giugno del 2018, fra meno di un anno. Il rinnovo non sembrerebbe essere all’ordine del giorno e di conseguenza la sua partenza è molto quotata.

MATUIDI ALLA JUVENTUS CALCIOMERCATO, IL FRANCESE TORNA DI MODA: LO PORTA RAIOLA

ANCHE ALEX SANDRO E THIAGO SILVA COINVOLTI

A lavorare al trasferimento di Matuidi dal Paris Saint Germain alla Juventus, sarebbe il suo agente, Mino Raiola, che vorrebbe appunto far cambiare squadra al nazionale francese di origini angolane. L’operazione non è semplice, ma la Juventus ci vuole provare, ed avrebbe predisposto un assegno da 15 milioni di euro. Una cifra interessante, tenendo conto dello status contrattuale del giocatore di cui sopra, che però potrebbe non bastare visto che il PSG ha sempre chiesto attorno ai 20 milioni. C’è un altro risvolto negativo nell’eventuale operazione: i francesi seguono da mesi Alex Sandro, e potrebbero sfruttare l’interesse juventino per Matuidi, chiedendo di inserire nella trattativa proprio il cartellino del terzino sinistro brasiliano. La Juve, a sua volta, potrebbe replicare con Thiago Silva, centrale di difesa della nazionale verdeoro, che potrebbe rappresentare un interessante sostituto di Bonucci, tra l’altro è stato un grande ex Milan: lo sgarbo sarebbe servito.

