Mondiali di Scherma 2017/ Info streaming video e diretta tv, programma, finale e italiani in gara (Lipsia)

Diretta Mondiali di scherma 2017

DIRETTA MONDIALI DI SCHERMA 2017: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROGRAMMA,FINALI E ITALIANI IN GARA (LIPSIA) –Ultima giornata di gara a Lipsia per i Mondiali di scherma 2017: la prestigiosa competizione iridata si avvia quindi alla sua conclusione ma non prima di aver assegnato le ultime 6 medaglie rimaste: due infatti le discipline oggi in pedana sempre per il torneo a squadre ovvero la Spada femminile e il Fioretto maschile. Dopo il bronzo vinto da Daniele Garozzo vinto nel torneo singolo ora è tempo che l’Italia torni in pedana con il quartetto con il dichiarato obbiettivo di portare a casa un’altra medaglia. La formazione maschile per il fioretto è composta da Giorgio Avola, Andrea Cassarà, Alessio Foconi e il già citato Garozzo, con il riservista Lorenzo Nista, pronto a salire in pedana in caso di bisogno. Secondo il programma però i fiorettisti saranno i secondi a scendere in pedana: a Lipsia ad aprire le danze saranno infatti le donne per la spada a squadre a con loro anche le italiane.

Qui la voglia di riscatto da parte della compagine azzurra è davvero forte: dopo le pesanti sconfitte subiti agli ottavi e ai quarti per il torneo individuale le spadiste italiane sperano di potersi affermar e magari raggiungere una medaglia tutte assieme. Il quartetto composto da Rossella Fiammingo, Mara Navarra, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio appaiono quindi impazienti di scendere in pedana per raccogliere quel riconoscimento che manca dai mondiali di Kazan 2014 dove le azzurre trovarono un sofferto bronzo dietro a Russia e Estonia. Riepiloghiamo quindi le info tv per questa ultima giornata ai mondiali di Scherma 2017 a Lipsia. Sulla tv di stato la diretta tv è prevista dalle ore 18.00 su Raisport + (numero 57 del telecomando) mentre sul satellite verrà dato spazio alle pedane dalle ore 16.00 su Eurosport 2 visibile sia su Sky che Mediaset Premium. Per la diretta streaming video ricordiamo quindi di collegarsi al portale raiplay.it gratuito, mentre per coloro che sono in possesso di un abbonamento al satellite potranno accedere alle app collegate Sky Go e Premium Play oltre che su Eurosport Player. Ricordiamo poi la possibilità di assistere agli appuntamenti principali dei Mondiali di Lipsia tramite il live stream offerto sul canale youtube della federazione internazionale (FIE Fencing Channel). Consigliamo poi di consultare il sito nazionale della federazione della scherma (www.federscherma.it) per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità e i risultati degli italiani in gara.

