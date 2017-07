NIzza-Ajax/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Nizza-Ajax, Champions League (Foto LaPresse)

DIRETTA NIZZA-AJAX: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, COME VEDERE LA PARTIRA (CHAMPIONS LEAGUE) - Nizza-Ajax viene diretta dall'arbitro spagnolo Carlos Del Cerro; è in programma mercoledì 26 luglio alle ore 20.45 presso lo stadio "Allianz Riviera", tra le sfide valide per il terzo turno preliminare di Champions League 2017-2018. Questa è senz'ombra di dubbio la più interessante e spettacolare dal punto di vista tecnico. Stiamo infatti parlando di due squadre che per quanto hanno fatto lo scorso anno nei rispettivi campionati nazionali meriterebbero di disputare la fase a gironi, ma il destino ha deciso di farle incontrare già a metà luglio.

Il Nizza, allenato dallo svizzero Lucien Favre, è stata una delle rivelazioni nell'ultima edizione della Ligue 1: la squadra della Costa Azzurra ha lottato fino alle ultime giornate per il titolo assieme a due autentiche corazzate come PSG e Monaco perdendo contatto solamente nelle fasi conclusive del campionato. I Lancieri - ora sotto la guida tecnica di Marcel Keizer ma fino a pochi mesi erano diretti da Peter Bosz, passato al Borussia Dortmund - hanno perso il titolo dell'Eredivisie solamente di un punto a vantaggio del Feyenoord che dopo oltre 18 anni di attesa è tornato a vincere il campionato.

Nella preparazione estiva sono stati scossi dal dramma che ha colpito il giovane Abdelhak Nouri, uno dei giocatori più promettenti della rosa, che durante un'amichevole ha accusato un malore a causa di un'aritmia, il cervello è rimasto senza ossigeno per troppo tempo e il ragazzo ha riportato danni cerebrali gravi e soprattutto permanenti. Da sottolineare che le due compagini fanno parte della cosiddetta League Route riservata alle seconde/terze/qaurte classifiche dei campionati nazionali che occupano le prime posizioni nel ranking UEFA, in particolare la vincente di questo scontro potrebbe diventare l'avversario del Napoli nei play-off in programma nella seconda metà di agosto.

Lucien Favre potrebbe schierare in campo il seguente undici, con Yoan Cardinale tra i pali dietro alla linea difensiva a tre formata da "Le Marchans, Sarr e Souquet"; centrocampo molto robusto con ben cinque interpreti che a meno di sorprese dovrebbero essere "Eysseric, Koziello, Lees-Melou, Marcel e Seri; Balotelli e Plea", invece, comporranno la coppia d'attacco che lo scorso anno regalò a suon di gol il terzo posto nella Ligue 1 e la qualificazione al terzo turno preliminare di Champions League.

Per quanto riguarda l'Ajax il tecnico Marcel Keizer potrebbe confermare buona parte degli undici scesi in campo nell'ultima amichevole contro il Lione (persa 0-2) con van Leer in porta, mentre in difesa dovrebbero essere ragionevolmente certi della maglia da titolare "Veltman, Davinson Sanchez, Viergever e De Ligt"; nella linea mediana del campo si accomoderanno "Ziyech, De Jong e Van de Beek", abbastanza nutrito sarà il reparto offensivo con "Kluivert e Younes" che affiancheranno la punta principale Kasper Dolberg, la stella della squadra.

Secondo i bookmaker il Nizza potrà "sfruttare nel migliore dei modi il fattore campo perciò i padroni di casa vengono dati per favoriti": l'1 della squadra di Favre viene quotato a 2,20 su Unibet.it, la posta in palio sale leggermente per quanto riguarda il risultato di parità (su Bwin l'X viene dato a 3,40) e di vittoria esterna dei Lancieri (il 2 dell'Ajax garantisce una vincita di 3,30 volte superiore alla posta giocata).

Ajax-Nizza non sarà trasmessa in diretta tv né in diretta streaming video su internet almeno per quanto riguarda il territorio italiano, poiché Mediaset Premium detiene i diritti in esclusiva di tutte le gare della Champions League solamente a partire dai play-off in programma dal 15-16 agosto. Non resta che affidarsi agli aggiornamenti costanti garantiti dal match center disponibile sul sito web ufficiale della UEFA dedicata al torneo.

© Riproduzione Riservata.