Panathinaikos-Gabala (Foto: Lapresse)

PANATHINAIKOS-GABALA, INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE - Panathinaikos-Gabala sarà diretta dall'arbitro spagnolo Juan Martinez Munuera. Si gioca in Grecia, nella tana dei biancoverdi di Atene, lo stadio Apostolos Nikolaidis, impianto caldissimo nonostante possa contenere soltanto circa 16.000 spettatori. In questa cornice, alle ore 20:30 di giovedì 27 luglio, andrà dunque in scena l'andata del terzo turno di qualificazione di Europa League 2017-2018. I padroni di casa del Panathinaikos hanno chiuso la loro stagione in Super League, massimo campionato greco, al terzo posto, alle spalle di Olympiakos e PAOK.



Gli uomini di Ouzounidis Marinos non hanno intenzione di fallire l'ingresso in Europa League, competizione alla portata dei trifogli, soprannome con il quale viene indicato il club ellenico. Diversi sono i volti nuovi del Panathinaikos, che si è preparato al meglio all'appuntamento con il Gabala disputando diverse amichevoli estive. Tra i nuovi arrivati troviamo l'attaccante Omri Altman e il difensore Dimitrios Kolovestios, prelevati a titolo definitivo da Hapoel Tel Aviv e AEK Atene, e il giovane Bryan Cabezas, in prestito dall'Atalanta.

Il Gabala, invece, è un club semisconosciuto proveniente dall'Azerbaigian che milita in Premiyer Liwasi, la Serie A locale, dal 2006-2007.

I rossoneri azeri sono arrivati secondi nell'ultimo campionato, a dieci punti dal capolista Qarabag. Tra gli elementi più interessanti a disposizione di mister Grygorchuk vale la pena citare il difensore centrale Vitali Vernydub, il trequartista Filip Ozobic e il terzino Dion Malone, quest'ultimo arrivato da poche settimane dall'ADO Den Haag.



Per quanto riguarda le probabili formazioni, è molto complicato immaginarsi quali giocatori scenderanno in campo. Di sicuro, sia Panathinaikos che Gabala, si schiereranno con i migliori undici possibili. Tra i greci dovrebbero trovare spazio il portiere Vlachodlmos, i difensori Coulibaly e Moledo, oltre che il capitano Zeca. In dubbio il trequartista Lucas Villafanez. Fronte Gabala: nel consueto 4-1-4-1 degli azeri, spazio a Koné in attacco, con Ozobic e Malone a centrocampo. Halliday in cabina di regia e Bezotosny in porta.



Il Panathinaikos è favorito per la vittoria finale: il segno 1 viene quotato 1,45 l'agenzia di scommesse sportive Snai. Il pareggio, segno X, vale invece 3,85 mentre il successo del Gabala, segno 2, ammonta a 7,25. Panathinaikos-Gabala non sarà trasmessa in diretta tv, né sarà possibile assistere a una diretta streaming video. Per seguire il match con tutte le informazioni aggiornate in tempo reale si consigli a di consultare il sito ufficiale della UEFA (www.uefa.com).

