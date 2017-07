Probabili Formazioni/ Barcellona-Manchester United, quote e ultime novità live (International Champions Cup)

Neymar, attaccante Barcellona - LaPresse

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA-MANCHESTER UNITED, QUOTE E LE ULTIME NOVITÀ LIVE (INTERNATIONAL CHAMPIONS CUP) – Grande spettacolo per l’International Champions Cup 2017. In campo il Barcellona e il Manchester United. Una sfida che profuma di Champions League, visto che i blaugrana sono fra i protagonisti degli ultimi dieci anni della coppa dalle Grandi Orecchie, così come i Red Devils, che tra l’altro tornano proprio nella massima competizione europea dopo aver conquistato lo scorso maggio l’EuroLeague. Sarà una gara che si giocherà alle ore 19:30 locali, le 1:30 di notte in Italia, e che si disputerà in quel di Landover, nello stato americano del Maryland. Lo scenario sarà il FedExField, gigantesco stadio da 85 mila posti a sedere, casa dei Washington Redskins, squadra di football americano. Andiamo a vedere insieme le probabili formazioni di Barcellona-Manchester United.

BARCELLONA-MANCHESTER UNITED, PRONOSTICI E QUOTE – La sfida fra il Barcellona e il Manchester United valevole per l’International Champions Cup 2017, è quotata dall’agenzia di scommesse Snai. Secondo i bookmakers del nostro paese, la grande favorita è la compagine blaugrana, con l’1 quotato 1,83, contro il successo del Manchester United che invece pagherebbe 3,75 volte la nostra puntata. Leggermente più basso invece il pareggio, dato a 3,70. Per quanto riguarda l’under e l’over, le quote sono rispettivamente pari a 2,30 e 1,50, mentre il gol e il nogol pagano 1,43 il primo, e 2,45 il secondo.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA – Grande attesa per vedere all’opera la squadra allenata da Valverde, senza dubbio una delle favorite per la prossima Champions League. La compagine catalana dovrebbe scendere in campo con il suo classico schema, l’offensivo 4-3-3, con alcune varianti rispetto però alla formazione classica. Prima di tutto, in porta potremmo vedere Cilessen, 28enne portiere della nazionale olandese, al posto del solito Ter Stegen. In difesa, che verrà schierata a quattro, spazio a Vidal nel ruolo di terzino sinistro, con Digne sulla corsia di destra, mentre in mezzo dovrebbe vedersi la classica coppia centrale formata dai due difensori Pique e Mascherano. A centrocampo, spazio all’Illusionista Iniesta nella sua casella davanti alla difesa, con l’aiuto di Rakitic interno di sinistra e il 22enne Samper a destra. Infine l’attacco, dove dovremmo rivedere Lionel Messi, la stella Neymar, e uno fra Alcacer e Arda Turan, con lo spagnolo favorito sull’esperto turco.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED – Josè Mourinho replicherà invece a Valverde con un 4-2-3-1, modulo classico del Mago di Setubal. Qualche novità rispetto al solito, anche nell’11 partente dei Red Devils, a cominciare dalla porta, che dovrebbe essere curata dall’ex Sampdoria, Romero, portiere della nazionale argentina, favorito sul solito De Gea. La difesa sarà invece composta dal 19enne Fosu-Mensah sulla destra, già in campo contro il Real Madrid, con l’ex Torino Darmian sulla corsia opposta, mentre in mezzo spazio al solito Eric Bailly in coppia molto probabilmente con Phil Jones, quest’ultimo favorito sul compagno di reparto Smalling. A centrocampo, linea mediana classica occupata da Carrick-Fellaini, mentre sulla trequarti dovremmo vedere il gioiello Martial sulla sinistra (in spolvero contro le Merengues nonostante il rigore sbagliato), Lingard a destra, con Pereira in mezzo. Infine la prima punta che dovrebbe essere Romelo Lukaku, volto nuovo del Manchester United 2017-2018.

BARCELLONA (4-3-3): Cilessen; A.Vidal, Piquè, Mascherano, Digne; Samper, Iniesta, Rakitic; Messi, Neymar, Alcacer. All: Valverde

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Romero; Fosu-Mensah, Bailly, Jones, Darmian; Carrick, Fellaini; Lingard, A. Pereira, Martial,; Lukaku. All. Mourinho

