Probabili formazioni Craiova Milan (LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI CRAIOVA MILAN: DIRETTA TV, ORARIO E ULTIME NOTIZIE (3^ TURNO EUROPA LEAGUE) – Si avvicina la partita tra Craiova e Milan, primo banco di prova europeo per la squadra di Vincenzo Montella: la sfida avrà inizio solo domani mercoledì 25 luglio alle ore 20.00 presso lo Stadiunul Municipal di Drobeta Turnu severin. Prima di vedere le probabili formazioni di questa sfida valevole per il terzo turno di Europa League ricordiamo che la patita vedrà domani in campo due esordienti in questa edizione della competizione, estratti nel sorteggio Uefa, senza aver dovuto affrontare le precedenti due fasi preliminari. Vediamo quindi ora nel dettaglio le probabili formazioni di Craiova-Milan, partita di andata diretta dall’arbitro turco Halis Ozkahya.

PROBABILI FORMAZIONI CRAIOVA – Per una sfida di così alto livello contro una delle squadre più titolate al mondo la formazione del Craiova dovrà puntare chiaramente sui titolari: in questo caso il tecnico Davis Mangia (ex di Palermo) ha ben poca scelta oltre al classico 4-2-3-1, già visto pochi giorni fa nella prima giornata di campionato della Liga rumena. Data quindi per riconfermata la coppia di centrali Kelic-Spahlja, mentre davanti non dovremmo vedere né Rossi nè Mitrita nuovi arrivi dal nostro calcio (il primo dal trapani il secondo dal Pescara). L’attacco potrebbe venir affidato a Roma come numero 9 ma appare molto valida un’eventuale modulo a 2 con Baluta e il bomber ex Nijmegen

PROBABILI FORMAZIONI MILAN - In casa Milan Vincenzo Montella, al contrario della scorsa stagione, ha ora a disposizione una rosa quasi al completo e ben ricco: il tecnico rossonero potrebbe persino avere il problema della scelta. Fondamentale sarò lo stato di forma raggiunto in questa prima parte dell’estate, oltre che l’avvenuto inserimento dei elementi provenisti dal ricco mercato firmato Fassone&Mirabelli, saranno di due fattori da considerare per stilare una formazione titolare che ha l’obbligo non scritto ma ben chiaro di insaccare fin da subito una vittoria. Lo scopo dichiarato della società rossonera per questa stagione è quella di arrivare in Champions League e la voglia di non sfigurare fin dal terzo turno preliminare di Europa League dopo un mercato così importante è tantissima. Per questa prima uscita ufficiale del Milan difficilmente Montella non opterà per il classico 4-3-3, anche se non potrà avere a disposizione né Bonucci e nè Biglia per ragioni burocratiche: i fan rossoneri però sono impazienti di vedere in campo tutti i nuovi volti. Il primo potrebbe essere Calhanoglu in ballottaggio tra la cabina di regia e un ruolo da mezz’ala in coppia con Borini in attacco, dove Bacca non dovrebbe mancare benché sia visto già in uscita. In difesa non dovrebbe mancare Musacchio, assieme a Zapata vista l’assenza dell’ex bianconero, con Abate in dubbio per via del problema agli occhi. Atteso alla prova europea anche Gigio Donnarumma: dopo le vicende di mercato e una brutta prova ai Europei Under 21 il portiere numero 99 rossonero dovrà riconquistare già da domani sera il cuore dei tifosi.

INFO TV- Ricordiamo poi che la partita per il terzo turno preliminare tra Craiova e Milan sarà visibile in diretta tv sia sul satellite che in chiaro: sulla piattaforma Sky l’appuntamento è per le ore 19.30 con ampio prepartita su Sky Sporto 1, Sky Sport Mix e Sky SuperCalcio. Sul digitale terrestre invece la diretta tv verrà assicurata dalle roe 19.12 sul canale Tv8.

CRAIOVA (4-3-1-2): Calancea; Dimitrov, Spahija, Kelic, Briceag; Gustavo, Screciu, Rossi, Bancu; Baluta, Roman. All.: Devis Mangia.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Musacchio, Zapata, Rodriguez; Kessie, Montolivo, Bonaventura; Çalhanoglu, Bacca, Borini. All.: Montella.

