Probabili formazioni/ Juventus-Psg: quote, le novità live (International Champions Cup 2017)

Probabili formazioni Juventus-Psg (Foto LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-PSG: QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Juventus-Psg va in scena per la International Champions Cup 2017: una partita nella notte (italiana) tra mercoledì 26 e giovedì 27 luglio tra due squadre che, deluse per come si è chiusa la campagna europea dello scorso anno (sia pure con esiti molto diversi), riprendono il discorso stagionale con una sfida che è sì un’amichevole, ma che in realtà racchiude già importanti implicazioni a livello di gioco e forma fisica. Entrambe saranno in campo tra non molti giorni per affrontare la rispettiva Supercoppa nazionale: dunque questa partita rappresenta già una sorta di test importante in vista delle sfide contro Lazio (per la Juventus) e Monaco (per il Psg). Andiamo dunque a vedere quali possono essere le scelte dei due allenatori per la partita di Miami, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Juventus-Psg.

JUVENTUS-PSG: PRONOSTICO E QUOTE - L’agenzia di scommesse Snai ci dice che per la vittoria della Juventus (segno 2) la vincita sarebbe di 2,15 volte la somma giocata; per quella del Paris Saint Germain (ovviamente segno 1) saremmo a 3,05 mentre il pareggio vale 3,45 volte la quota che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS - La grande attesa per la Juventus si chiama Federico Bernardeschi: l’ex della Fiorentina è a disposizione, ma difficilmente sarà in campo dal primo minuto. Dunque Massimiliano Allegri dovrebbe schierare ancora una volta Juan Cuadrado come esterno offensivo di destra; questa volta però dall’altra parte dovrebbe esserci subito Douglas Costa, perchè rispetto alla partita contro il Barcellona la Juventus dovrebbe iniziare con i titolari. Ecco perchè sia Dybala che Higuain sono candidati a partire dal primo minuto, componendo una linea offensiva che di fatto si avvicina molto a quella che Allegri ha in testa; tante soluzioni sulla mediana, ma questa volta a giocare come titolari potrebbero e dovrebbero essere Pjanic e Marchisio che dunque prenderanno il posto di Khedira e Bentancur (per il momento il tecnico della Juventus sta lavorando soprattutto su questi giocatori per coprire la cerniera davanti alla difesa). Chi sarà invece in campo nel reparto arretrato? Tanti dubbi anche qui: De Sciglio dovrebbe essere in campo dal primo minuto, dall’altra parte il ballottaggio è tra Alex Sandro e Asamoah mentre in mezzo Chiellini potrebbe essere impiegato subito, andando a giocare al fianco di uno tra Rugani (che però ha raggiunto tardi i compagni) e Barzagli, mentre potrebbe essere destinato alla panchina Benatia.

PROBABILI FORMAZIONI PSG - Un dubbio anche per Unai Emery: Marco Verratti non è al top della condizione e nei giorni scorsi aveva fatto sapere di essere ancora in forse per la partita contro la Juventus. Al netto di quello che sarà il suo futuro, il centrocampista pescarese dovrebbe partire ancora una volta dalla panchina; a centrocampo dunque la possibilità è quella di vedere Thiago Motta in cabina di regia, con Matuidi (nelle mire dei bianconeri in sede di calciomercato) e Pastore a coprire le mezzali (ma attenzione anche a Rabiot ovviamente). In difesa invece si dovrebbe ricomporre la coppia centrale composta dai brasiliani Marquinhos e Thiago Motta; in porta invece, dopo il disastro contro il Tottenham, fuori Trapp e dentro il giovane Aréola che potrebbe anche prendersi il posto da titolare nel corso della stagione. Sugli esterni agiscono Aurier e il nuovo arrivato Berchiche; anche il terzino destro potrebbe essere in uscita, sempre la Juventus era sulle sue tracce ma la chiusura dell’operazione De Sciglio lo allontana da Torino. Infine il tridente offensivo: Cavani dovrebbe essere confermato al centro (occhio a Edouard e Bahebeck, possibili soluzioni alternative), sulle fasce invece si preparano a iniziare la partita Lucas Moura e Jesé Rodriguez, con lo spagnolo particolarmente intenzionato a dimostrare di poter valere una maglia da titolare nella versione 2017-2018 del Psg.

JUVENTUS (4-2-3-1): 23 Szczesny; 2 De Sciglio, 15 Barzagli, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 8 Marchisio, 5 Pjanic; 7 Cuadrado, 21 Dybala, 11 Douglas Costa; 9 Higuain

Allenatore: Massimiliano Allegri

PSG (4-3-3): 16 Aréola; 19 Aurier, 2 Thiago Silva, 5 Marquinhos, 17 Berchiche; 14 Matuidi, 8 Thiago Motta, 10 Pastore; 7 Lucas, 9 Cavani, 22 Jesé Rodriguez

Allenatore: Unai Emery

