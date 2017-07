Probabili formazioni/ Manchester City-Real Madrid: quote, le ultime novità live (International Champions Cup)

Kun Aguero, Manchester City - LaPresse

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY-REAL MADRID, QUOTE E LE ULTIME NOVITÀ LIVE (INTERNATIONAL CHAMPIONS CUP) – Prosegue l’International Champions Cup 217, il torneo estivo più spettacolare e prestigioso che vi sia. Quest’oggi di scena un altro big match, leggasi quello fra il Manchester City e il Real Madrid. La gara in questione inizierà a partire dalle ore 20:00 locali, le 5:00 di notte in Italia, e lo scenario sarà quello del Los Angeles Memorial Coliseum, nell’omonima metropoli californiana. Come da copione negli Stati Uniti, si tratta di un impianto mastodontico, con ben più di 92mila posti a sedere, che siamo certi, registrerà quasi sicuramente il tutto esaurito. Andiamo quindi a vedere le probabili formazioni di Manchester City-Real Madrid, con uno sguardo anche alle quote e ai pronostici.

PRONOSTICI E QUOTE MANCHESTER CITY-REAL MADRID – La sfida fra il Manchester City e il Real Madrid valevole per l’International Champions Cup 2017 è quotata dall’agenzia Snai, così come l’intero torneo estivo. Secondo i bookmakers italiani, il club spagnolo campione d’Europa è ovviamente il favorito nella gara in questione, con il segno 2 quotato a 1,90, mentre un eventuale vittoria della squadra allenata da Pep Guardiola, pagherebbe 3,40 volte la nostra puntata. Attenzione anche al pareggio, la quota più alta, pari a 3.70. L’Under e l’Over sono invece dati rispettivamente a 2,55 e 1,40, mentre il Gol e Nogol pagano 1,35 e 2,75.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY – E’ da due anni che il Manchester City e il Real Madrid non si incontrano, precisamente dalla semifinale di Champions del 2016, in cui le Merengues ebbero la meglio, ma solo grazie al successo interno per una rete a zero. Andiamo ad individuare quali potrebbero essere gli undici giocatori che Pep Guardiola manderà in campo quest’oggi. Ipotizzabile un 4-1-4-1 con diversi volti nuovi dei Citizens, a cominciare dal portiere Ederson a curare la porta, alle spalle di una retroguardia a quattro composta da Walker (altro acquisto estivo), sulla corsia di destra, favorito sull’altro terzino destro preso dagli inglesi, Danilo, tra l’altro grande ex del match. Sulla fascia sinistra, invece, spazio a Benjamin Mendy, con la coppia di centrali formata da capitan Kompany e Stones. A centrocampo, schierato nella classica posizione di regista, il solito Yaya Toure, mentre in posizione leggermente più avanzata troveremo Sterling a destra con Sane a sinistra, e in mezzo De Bruyne affiancato molto probabilmente dal giovane talento Phil Foden. Infine l’attacco, con il solito Kun Aguero boa centrale.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID – Vediamo ora la formazione del Real Madrid, in cui Sergio Ramos ha fatto ritorno in queste ore dopo le vacanze, e dove Cristiano Ronaldo è invece ancora a riposo dopo aver giocato la Confederations Cup lo scorso mese di giugno. Zinedine Zidane dovrebbe affidarsi ad un classico 4-3-3 con Keylor Navas fra i pali, difesa a quattro formata da Carvajal sulla corsia di destra, con il solito Marcelo a fare su e giù per la fascia mancina; in mezzo, coppia di difensori centrali formata da Varane e Nacho. A centrocampo, cabina di regia affidata a Casemiro, ormai un punto fisso dell’undici madridista, con Modric interno di destra e il nazionale tedesco Kroos sull’interno di sinistra. Infine il tridente d’attacco, dove troveremo Karim Benzema punta centrale, spalleggiato da Gareth Bale e Isco, schierati rispettivamente sull’esterno di sinistra e di destra.

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Ederson: Walker, Company, Stones, Mendy; Youré; Sterling, De Bruyne, Foden, Sané; Aguero. All: Guardiola

REAL MADRID (4-3-3): Keylor Navas; Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Isco, Benzema, Bale. All: Zidane

