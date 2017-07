Pronostici Champions League (LaPresse)

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE, LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DEL 3^ TURNO PRELIMINARE (ANDATA OGGI) – Questa sera i fari si accederanno sulla Champions League: mercoledi 26 luglio infatti si giocherà la seconda parte delle partite messe in calendario per il turno di andata del 3^ turno preliminare, ultima fase del calendario prima di play off della tanto attesa fase a giorni. Stando al programma ufficiale sono ben 9 i match messi in programma e prima di vedere i rispettivi pronostici fissati sui vincitori riepiloghiamo il calendario: il primo fischio d’inizio verrà udito alle ore 16.00 con il match tra Astana e Legia, mentre la prima tranche di partite avrà davvero inizio dalle ore 18.30 in poi. A chiudere il programma sarà poi la sfida tra il Club Bruges e il Basaksehir Istanbul atteso per le ore 21.00: segnaliamo poi che il girone di ritorno è già stato programmato l’1 e il 2 agosto.

PRONOSTICO ASTANA LEGIA VARSAVIA (ore 16.00) - Per uno dei big match di questi turno della Champions League il pronostico appare molto incerto: entrambe le formazioni presentai un ottimo calcio già in precedenza sono riuscite ad ottenere risultati soddisfacenti in Europa. Da parte loro la compagine kazaka avrà oggi il favore di giocare in casa fattore che andrà massimizzato in vista di un ritorno che si annuncia infuocato. I numeri sullo stato di forma poi favoriscono proprio l’Astana che nei match precedenti alla sfida di oggi ha ottenuto ben 4 successi e un pari, quando invece i polacchi hanno ottenuto due sconfitte.

PRONOSTICO DINAMO KIEV YOUNG BOYS (ore 18.30)- Nonostante i buoni risultati raccolti dalla compagine svizzera questa sera il pronostico dovrebbe arride alla formazione ucraina, difficilmente fallibile entro le mura di casa. Da parte sua infatti la formazione giallonera non riporta uno stato di forma impeccabile con 2 sconfitte anche piuttosto pesanti rimediate negli ultimi 5 incontri: si presentano invece molto bene gli ucraini della Dinamo Kiev, forti anche dell’ultimo precedente diretto benchè datato.

PRONOSTICO SALISBURGO RIJEKA (ore 18.45)- Non si dovrebbe essere sfida alcuna: la compagine austriaca, in grande rilancio in Europa in questa stagione non dovrebbe avere alcuna difficoltà a battere in casa i croati del Rijeka, nonostante Schlager sia ancora out per problemi alla caviglia. Va però detto che sia il Salisburgo che la formazione croata hanno superato in maniera più che brillante il secondo turno preliminare, i primi contro l’Hibernians i secondi impegnati conto il The New Saints. Non avversari di grandissimo livello, certo ma comune banchi di prova di rilievo.

PRONOSTICO HAPOLE BEER SHEVA LUDOGORETS (ore 19.00)- Sfida che si annuncia indubbiamente brillante avvincete ma che vede la compagine israeliana favorita forte specialmente del fattore campo. La novità nella scorsa edizione dell’Europa League, l’Hapor beer Sheva finora non ha fallito un colpo battendo con agilità l’Honved nel primo turno e presenta uno stato di forma abbastanza importante. Ha comunque buone chance di fare una bella partita anche il Ludogorets: i bulgari tornano in Champions dopo il successo in casa per 4-1 contro lo Zalgiris e appare difficile vederli già fuori dal tabellone.

PRONOSTICO VITORUL APOEL (ore 20.00) – Benchè giochino in casa, i rumeni del Viturol all’esordio in questa Champions League potrebbero avere vita difficile contro i ciprioti, tra le squadre sempre presenti i questa prima fase delle competizioni europee. L’Apoel non è infatti nuova a approda al ter turno preliminare dopo aver battuto senza affatto il Dudelange non incassando nemmeno una rete avversaria. Anche i numeri relativi allo stato di forma danno ai ciprioti la palma di favorita, con 5 successi negli ultimi 5 incontri disputati.

PRONOSTICO MARIBOR FH (ore 20.20)- Gli sloveni del Maribor forti anche del fattore campo non dovrebbero fare molta fatica a superare l’Fh Hafnarfjodur: la compagine di casa in questo girone di andata del terzo turno preliminare di Champions League infatti è in grado di offrire un calcio tecnicamente più elevato di quello degli islandesi, benché siano tra le migliori squadre degli ultimi anni sul suolo nazionale. Nel precedente turno però sia il Maribor che l’Fh hanno avuto qualche problemino a ottenere la qualificazione rispettivamente contro lo Zrinjski e il Vikingur.

PRONOSTICO CELTIC ROSENBORG (ore 20.45) – Forte di una storia più prestigiosa oltre che del fattore campo è il Celtic il club favorito al successo oggi contro il Rosenborg. La formazione di Glasgow subisce lo stop ancora di Boyata, ma nel secondo turno il Celtic non ha avuto grandi problemi a superare il Linfield realizzando anche in casa un successo per 4-0.non così brillante invece il bilancio dei norvegesi in trasferta come dimostra anche l’1-2 ottenuto con il Dundalk nel turno precedente.

PRONOSTICO NIZZA AJAX (ore 20.45) - Nella partita tra le più attese di questo terzo turno della Champions League il pronostico appare abbastanza aperto: entrambe le formazioni portato un buono stato di forma oltre che elementi davvero di peso capaci di dare la svolta giunta a un match magari già segnato. Il fattore campo vede avanti la formazione di Balotelli, che ha rinnovato il suo contratto appena un mese fa, ma i lancieri stanno effettuando una preparazione davvero intensa.

PRONOSTICO CLUB BRUGES BASAKSEHIR (ore 21.00) - La formazione belga non dovrebbe avere troppi problemi a superare nelle comode mura di casa la compagine di Istanbul: da tempo sempre in Europa, e vincitore della Supercoppa nazionale il Club Bruges è la favorita d’obbligo. Va per detto che la compagine di casa oggi non avrà a disposizione il brasiliano Wesley e che le ultime amichevole internazionali hanno dato segnali troppo positivi al tecnico Ivan Leko: difficile capire dove si spingono invece le ambizioni turche.

© Riproduzione Riservata.