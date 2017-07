Renato Sanches, Bayern Monaco - LaPresse

Il nome di Renato Sanches sta decisamente animando le cronache di calciomercato di queste ore di casa Milan. Il club rossonero non ha assolutamente intenzione di chiudere il portafoglio, e sta continuando ad assicurarsi nuovi giocatori con l’obiettivo di rafforzare sempre più lo scacchiere attuale. Il talento del Bayern Monaco è uscito allo scoperto nelle scorse ore, mandando un messaggio chiaro e preciso proprio al club di via Aldo Rossi: «Il Milan è un’opzione interessante. Se ci fosse la possibilità e i club trovassero un accordo ne approfitterei volentieri, spero troveremo una soluzione. Sono giovane e ho bisogno di giocare. Credo che la probabilità sia maggiore a Milano rispetto che a Monaco». E’ chiaro quindi l’ex gioiello del Benfica, che nella stagione che porta ai Mondiali di calcio in Russia vuole trovare una squadra con cui giocare con continuità, e quella meneghina gli offrirebbe ovviamente maggiori chance rispetto ai bavaresi.

RENATO SANCHES AL MILAN CALCIOMERCATO, L’OPERAZIONE È FATTIBILE: JORGE MENDES MEDIA

L’INCONTRO A MONTECARLO

Che l’idea Renato Sanches sia davvero concreta in casa Milan, lo dimostra anche il recente incontro avvenuto in Sardegna, nella magica cornice di Porto Cervo, fra l’amministratore delegato Fassone, il ds Mirabelli, e Jorge Mendes, l’agente proprio del gioiello lusitano in oggetto. Data per scontata la volontà del calciatore, il Milan sta ora lavorando per trovare l’intesa con il Bayern Monaco. Il club bavarese si dice disposto a cedere il centrocampista ma a fronte di un assegno da 8 milioni di euro come oneri per il prestito, con l’aggiunta di un obbligo di riscatto fissato a 40 milioni. Cifre molto importanti, forse troppo, che il Milan vorrebbe ridimensionare per difetto. In via Aldo Rossi preferirebbero infatti stare sui 3/4 milioni per il prestito, più un semplice diritto di riscatto, o eventualmente un obbligo legato però ad un determinato numero di presenze. Per trovare un punto in comune sta lavorando, come dicevamo prima, Jorge Mendes, agente già di André Silva, che vorrebbe far sbarcare un altro dei suoi assistiti a Milanello.

© Riproduzione Riservata.