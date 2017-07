Risultati Champions League: torna in campo l'Ajax (Foto LaPresse)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: DIRETTA GOL LIVE SCORE, 3^ TURNO PRELIMINARE (ANDATA, 26 LUGLIO 2017) - Altra giornata dedicata al terzo turno preliminare di Champions League 2017-2018: le sfide di andata si concludono oggi con nove partite che ci terranno compagnia e inizieranno a darci qualche indicazione rispetto a chi andrà a giocare i playoff. Si parte presto, alle ore 16 con Astana-Legia Varsavia; alle 18:30 avremo Dinamo Kiev-Young Boys, poi alle 18:45 Salisburgo-Rijeka. Si prosegue poi con tre partite a orari diversi: alle 19 Hapoel Beer Sheva-Ludogorets, alle 20 Viitorul-Apoel e alle 20:20 Maribor-FH Hafnarfjordur, mentre alle 20:45 si giocano Nizza-Ajax e Celtic-Rosenborg e alle ore 21 si chiude con Bruges-Istanbul Basaksehir.

Conferme e sorprese in questa giornata: ci sono squadre come Legia Varsavia, Dinamo Kiev e Celtic che hanno un’ampia tradizione (anche in anni recenti) ma che, salvo qualche stagione più positiva di altre, non sono mai riuscite a fare il grande salto. C’è l’Ajax, che lo scorso anno ha stupito tutti raggiungendo la finale di Europa League con una rosa giovanissima; i Lancieri però mancano da tempo al gran ballo finale di Champions League, il progetto è sempre molto interessante ma gli anni Novanta, con un titolo e una finale in due edizioni consecutive, sono ben lontani.

Ci sono poi realtà come Apoel Nicosia e Ludogorets che in questo punto del torneo sono vere e proprie mine vaganti, che hanno già superato i turni preliminari e che vogliono stupire ancora, ben sapendo di avere il savoir faire necessario per provare a qualificarsi anche alla fase a gironi; grandi ritorni come quello del Rosenborg, suggestioni come il Nizza che dopo un grande campionato in Francia è pronto a stupire anche in Europa, come non ha fatto l’anno scorso (eliminato al girone di Europa League).

Poi ci sono quelle che potremmo chiamare le outsider: l’Astana ha già giocato un girone di Champions League ma certamente non ha l’impatto di alcune avversarie, FH Hafnarfjordur e Viitorul sono qui contro tutti i pronostici, per lo Young Boys potrebbe essere arrivato il momento di fare il grande salto in questa competizione, l’Istanbul Basaksehir è una realtà che merita una storia a parte e dopo aver sfiorato il titolo in Turchia sa di avere una chance anche in Europa. Assisteremo dunque a partite molto interessanti: dovremo aspettare una settimana per scoprire quali squadre proseguiranno la loro corsa andando al playoff (dove ci sarà anche il Napoli) ma intanto godiamoci queste gare davvero molto interessanti per l’andata del terzo turno preliminare.

CHAMPIONS LEAGUE 2017-2018, ANDATA 3^ TURNO PRELIMINARE

ore 16:00 Astana-Legia Varsavia

ore 18:30 Dinamo Kiev-Young Boys

ore 18:45 Salisburgo-Rijeka

ore 19:00 Hapoel Beer Sheva-Ludogorets

ore 20:00 Viitorul-Apoel

ore 20:20 Maribor-FH Hafnarfjordur

ore 20:45 Nizza-Ajax

ore 20:45 Celtic-Rosenborg

ore 21:00 Bruges-Istanbul Basaksehir

© Riproduzione Riservata.