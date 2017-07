Salisburgo-Rijeka/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Salisburgo-Rijeka, Champions League (Foto LaPresse)

DIRETTA SALISBURGO-RIJEKA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (CHAMPIONS LEAGUE) - La partita tra Salisburgo e Rijeka, che verrà diretta dal polacco Daniel Stefanski, si gioca mercoledì 26 luglio alle ore 18.30 e sarà una sfida tutta da seguire nel programma delle gare di andata del terzo turno preliminare di Champions League 2017-2018. Questo perché si troveranno di fronte due squadre particolarmente ambiziose: il Salisburgo, di proprietà della Red Bull, da diversi anni cerca il grande salto in campo europeo per partecipare alla fase a gironi della massima competizione europea.

Il Rijeka si sta giocando invece questa carta della Champions dopo anni di attesa e di sacrifici per scalzare dal trono del campionato croato la Dinamo Zagabria. I risultati del secondo turno preliminare hanno premiato austriaci e croati: il Salisburgo non ha avuto troppi problemi grazie ad un sorteggio abbastanza favorevole, rifilando un secco tre a zero sia nell'andata giocata in trasferta sia nel ritorno disputato in casa contro i maltesi dell'Hibernians.

Anche il Rijeka si è dimostrato nettamente superiore ai gallesi del TNS, sconfitti due a zero all'andata disputata a Fiume e poi letteralmente travolti in trasferta, un uno a cinque al Park Hall di Oswestry che ha dimostrato come il Rijeka faccia assolutamente sul serio nella caccia alla fase a gironi di Champions.

Si giocherà alla Red Bull Arena di Salisburgo e scenderanno in campo queste probabili formazioni: padroni di casa schierati con Stankovic estremo difensore, il croato Caleta-Car e il brasiliano Jonathan Doin al centro della difesa, mentre Lazaro coprirà la corsia laterale di destra ed Ulmer la corsia laterale di sinistra nella linea a quattro della retroguardia. A centrocampo il maliano Samassekou, il tedesco Rzatowski e Leitgeb formeranno il terzetto titolare alle spalle del trequartista Wolf, che a sua volta si muoverà alle spalle del tandem composto dall'israeliano Dabbur e dal norvegese Gulbrandsen.

Risponderà il Rijeka con il numero uno Sluga (un passato nelle giovanili della Juventus) alle spalle dei due centrali della retroguardia, l'ex Lazio Elez e l'ex Pescara Zuparic. Il macedone Ristovski, a sua volta con un passato in Italia tra le fila di Parma, Latina e Bari, coprirà la fascia destra mentre il suo connazionale Zuta sarà impiegato come esterno mancino difensivo. Sulle fasce a centrocampo si muoveranno il montenegrino Vesovic a destra e il romeno Matei a sinistra, mentre i due centrali sulla mediana saranno il capitano Bradaric e Misic. In avanti, l'austriaco Gorgon farà coppia col brasiliano Heber.

4-3-1-2 per il tecnico tedesco del Salisburgo, Rose, mentre l'allenatore sloveno del Rijeka, Kek, risponderà con un 4-4-2 molto quadrato. Entrambe le squadre hanno progetti manageriali molto solidi alle spalle e la fase a gironi di Champions League rappresenterebbe la consacrazione che il Salisburgo sta inseguendo da molto tempo, mentre il Rijeka corre sempre il rischio di dover lasciare il passo alla potente Dinamo Zagabria in patria.

Per quanto riguarda le quote dei bookmaker, la maggior esperienza del Salisburgo sembra essere vista maggiormente di buon occhio nei pronostici della vigilia, con vittoria interna austriaca quotata 1.57 da Bwin, mentre Unibet moltiplica per 4.00 quanto investito sull'eventuale pareggio e sempre Bwin per 6.00 quanto scommesso sul colpaccio croato alla Red Bull Arena.

Non ci sarà su canali a diffusione italiana diretta tv o diretta streaming video via internet per Salisburgo-Rijeka, mercoledì 26 luglio alle ore 18.30; sul sito ufficiale della UEFA (all'indirizzo www.uefa.com) avrete a disposizione aggiornamenti e informazioni utili sulla sfida della Red Bull Arena.

