Sampdoria-Cremonese/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, risultato live

DIRETTA SAMPDORIA-CREMONESE: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO, RISULTATO LIVE (AMICHEVOLE) - Sampdoria-Cremonese è una delle amichevoli in programma mercoledì 26 luglio 2017: si gioca al centro sportivo di Temù, in provincia di Brescia, il fischio d’inizio è previsto per le ore 17:30. Test importante per entrambe le formazioni, che si stanno preparando per affrontare la stagione 2017-2018: la Sampdoria punta a migliorare il decimo posto dell’ultima Serie A, mentre la Cremonese cercherà di onorare il ritorno in cadetteria con un torneo ambizioso.

Entrambe le squadre vedono già all’orizzonte il primo impegno ufficiale: la Cremonese in particolare scenderà in campo il prossimo 6 agosto, a Chiavari contro la Virtus Entella per il secondo turno eliminatorio della Coppa Italia (si tratterà di sfida secca, con tempi supplementari e rigori in caso di parità). Un paio di settimane in pi8ù per la Sampdoria, che comincerà il campionato domenica 20 agosto. Per la Sampdoria allenata da Marco Giampaolo si tratta del terzo ed ultimo test nel bresciano: nei due precedenti i blucerchiati hanno battuto per 11-0 il Sellero Novelle e poi la FeralpiSalò, club di Lega Pro, con il minimo scarto (1-0).

Contro la Cremonese, mister Giampaolo dovrebbe schierare un 4-3-1-2 con Puggioni tra i pali, Silvestre e Regini difensori centrali, Jacopo Sala nel ruolo di terzino destro e il bosniaco Pavlovic sulla corsia mancina. In mezzo al campo l’uruguaiano Torreira fiancheggiato da Edgar Barreto e dal polacco Linetty, sulla trequarti il belga Dennis Praet e in attacco il tandem formato da Quagliarella e dal neoacquisto Caprari. In tal caso partiranno a disposizione il portiere Tozzo, i difensori Simic, Leverbe Bereszynski e Dodò, i centrocampisti Verre, Carezzi, Djuricic, Baumgartner e Ricky Alvarez e gli attaccanti Baldé, Kownacki e Bonazzoli.

Schieramento speculare per la Cremonese di Attilio Tesser, che dovrebbe schierare l’albanese Ujkani in porta e in difesa da destra a sinistra Salviato, Canini, Marconi e Renzetti. Il trio di centrocampo sarà probabilmente formato da Pesce, Cavion e Perrulli, mentre Maiorino si muoverà tra le linee in supporto agli attaccanti Scappini e Brighenti.

In panchina il portiere Galli, i difensori Forni, Almici e Procopio, i centrocampisti Belingheri, Croce, Castrovillari e Scarsella e gli attaccanti Zecca, Talamo e Di Molfetta. L’amichevole precampionato tra Sampdoria e Cremonese non sarà trasmessa in diretta tv né in diretta streaming video da canali in italiano.

