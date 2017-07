Sorteggio Calendario Serie A 2017-2018/ Diretta, streaming video e orario tv: i derby e tutte le partite

Diretta sorteggio del calendario di Serie A 2017-2018 (Foto LaPresse)

CALENDARIO CAMPIONATO SERIE A TIM 2017-2018

Il sorteggio del calendario Serie A 2017-2018 è arrivato: mercoledì 26 luglio, a partire dalle ore 19, sarà svelato il cammino delle 20 squadre che per 38 giornate si affronteranno a partire dal 20 agosto per il titolo di campione d’Italia, ma anche per l’accesso alle coppe europee (Champions League ed Europa League) e la salvezza (le ultime tre della classifica retrocederanno in Serie B).

Il momento del sorteggio del calendario è sempre particolarmente entusiasmante: attesissimo dai tifosi che segnano in rosso le date “clou” (big match e derby soprattutto, ma anche eventuali sfide direttamente importanti per la permanenza nel massimo campionato) e iniziano a capire quale sarà il percorso della squadra del cuore.

Il sorteggio sarà integrale: verranno infatti svelate tutte le 38 giornate di campionato. Meglio: sarà rivelato il girone di andata, ma ovviamente il ritorno ricalca in tutto e per tutto la prima tornata e semplicemente bisognerà invertire i campi (particolare comunque da sottolineare, visto che ad esempio in Inghilterra andata e ritorno non coincidono).

Come funziona, le regole, anticipi e posticipi

Conosciamo già le soste e i turni infrasettimanali; sapremo eventualmente se le squadre impegnate in ambito internazionale avranno dei periodi di fuoco, con sfide dirette per lo scudetto che si incrociano con impegni di Champions League (anche senza conoscere le avversarie di Juventus e Roma, e delle altre); quello che non sappiamo al momento è il grado di difficoltà del calendario, formazione per formazione. Vale a dire: il percorso è diverso per tutte, ma le squadre che si affrontano sono quelle.

Da questo punto di vista non si può dire che il campionato abbia vari gradi di difficoltà; bisognerà attendere per quello. Chiaramente, per assurdo, un periodo nel quale si affrontano in sequenza Inter, Juventus e Napoli rischia di essere complicato, ma per ogni momento simile ce ne sarà uno con punti più facili; la vera discriminante sarà tuttavia lo stato di forma delle squadre nel momento in cui si affronteranno, e la condizione della formazione stessa. In questo allora potrebbe davvero incidere un particolare impegno europeo, o un turno probante di Coppa Italia; per il resto il sorteggio è aperto, non ci sono limitazioni particolari e i big match, escluse prima e ultima giornata, possono arrivare in qualunque momento.

Come vedere il sorteggio in diretta streaming video

La diretta tv del sorteggio del calendario di Serie A 2017-2018 è un’esclusiva per gli abbonati al pacchetto satellitare: appuntamento su Sky Sport Mix, Sky Sport 1 e Sky Super Calcio, con la possibilità di assistere alla cerimonia anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come tablet e smartphone. Inoltre, il sorteggio si potrà seguire anche sulla pagina Facebook ufficiale della Lega Serie A (facebook.com/serieatim) mentre sul profilo Twitter @SerieA_TIM potrete ricavare informazioni utili sulle 38 giornate del prossimo campionato di calcio.

© Riproduzione Riservata.