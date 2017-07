Spal-Triestina/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario (amichevole)

Diretta Spal-Triestina: qui il centrocampista Manuel Lazzari, 23 anni (LAPRESSE)

DIRETTA SPAL-TRIESTINA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO, RISULTATO LIVE (AMICHEVOLE) - Spal e Triestina si affrontano in amichevole nel pomeriggio di mercoledì 26 luglio 2017: la partita si disputa dalle ore 17:30 ad Auronzo di Cadore, comune in provincia di Belluno (in Veneto). Per la squadra di Ferrara, neopromossa in Serie A 49 anni dopo l’ultima volta, si tratta del quarto test precampionato: nei precedenti i biancazzurri hanno sconfitto il Tamai ed il Capodarsego, sempre per 4-0, e poi perso contro la Lazio nell’antipasto del prossimo campionato (0-2).

La prima giornata della nuova Serie A è in programma domenica 20 agosto 2017, ma la Spal di mister Leonardo Semplici scenderà in campo anche prima per il terzo turno eliminatorio della Coppa Italia: l’appuntamento è per il 12 di agosto, l’avversario degli estensi sarà l’Empoli oppure una squadra tra Renate e Siracusa. Anche la Triestina prenderà parte alla nuova edizione della Coppa Italia, come una delle nove formazioni ammesse dalla Serie D.

Per la verità, la società friulana ha ottenuto il permesso per il ripescaggio in Lega Pro ed anche per questo si sta confrontando con avversari di livello; nel frattempo l’amministratore unico e responsabile dell’area tecnica, l’ex difensore Mauro Milanese, sta lavorando senza sosta per allestire una rosa in grado di sostenere la categoria. In ogni caso, l’amichevole contro la Spal rappresenta una sorta di prova generale in vista del primo impegno ufficiale: il primo turno eliminatorio della Coppa Italia in cui gli alabarda faranno visita all’Arezzo, alle ore 18:00 di questo sabato (29 luglio).

Dal canto suo la Spal deve cercare di integrare velocemente i nuovi acquisti: nelle prime uscite estive mister Semplici ha mantenuto il modulo del campionato scorso, il 3-5-2 che sarà salvo imprevisti riproposto contro la Triestina. Nell’undici titolare previsti il portiere Alfred Gomis e i difensori Oikonomou, Francesco Vicari e Cremonesi. Gli esterni fluidificanti dovrebbero essere Manuel Lazzari a destra e Filippo Costa sulla sinistra, a completare la cerniera di centrocampo il playmaker Viviani e gli interni Schiattarella e Luca Mora. Attacco affidato a Paloschi e Floccari.

La Triestina, allenata da una vecchia conoscenza dei piani alti come Giuseppe Sannino, dovrebbe schierare i seguenti titolari: il portiere Perisan, i difensori Dell’Amico (terzino a destra), Brandmayr, Aquaro e Pizzul (terzino a sinistra), i centrocampisti Bracaletti (fascia destra), Meduri, Celestri e Nadarevic (fascia sinistra) e gli attaccanti Mensa e França. Previsto quindi il modulo 4-4-2 per gli alabardati. L’amichevole precampionato tra Spal e Triestina non sarà trasmessa in diretta tv né in diretta streaming video da canali in italiano.

