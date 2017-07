Udinese-Huddersfield/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, risultato live

Diretta Udinese-Huddersfield: qui il centrocampista croato Andrija Balic, 19 anni (LAPRESSE)

DIRETTA UDINESE-HUDDERSFIELD: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO, RISULTATO LIVE (AMICHEVOLE) - Terza amichevole internazionale per l’Udinese di Luigi Delneri, che mercoledì 26 luglio 2017 scende in campo in Inghilterra per affrontare l’Huddersfield Town (calcio d’inizio alle ore 19:00), formazione neopromossa in Premier League che sabato 12 agosto sarà già impegnata nel turno d’apertura sul campo del Crystal Palace.

Lo stesso giorno, in orario ancora da definire, è previsto anche il debutto stagione dell’Udinese che disputerà il terzo turno eliminatorio di Coppa Italia, contro una squadra tra Frosinone, Pisa e Varese (queste ultime due si affronteranno nel primo turno di domenica). I primi impegni ufficiali sono quindi incombenti, sia per i friulani che per i Terriers allenati dallo statunitense David Wagner, che nella passata stagione ha riportato la squadra nella massima divisione nazionale 45 anni dopo l’ultima volta (1970-1971). Il test del Galpharm Stadium si presenta quindi impegnativo per l’Udinese, che come ogni estate sta cercando la quadratura tra vecchie conferme e nuovi inserimenti.

Mister Delneri sta lavorando su un 4-4-2 con esterni dalla vocazione offensiva, non è comunque da escludere da parte del tecnico il ricorso al modulo 4-3-3 che l’Udinese ha impiegato più volte nel campionato scorso. Contro l’Huddersfield dovrebbero giocare Scuffet in porta, il capitano Danilo ed Angella difensori centrali, Wilmer e Giuseppe Pezzella terzini. A quattro anche la linea di centrocampo con De Paul sulla fascia destra, il ceco Jankto dalla parte opposta e in mezzo la coppia firmata da Hallfredsson e dal franco-ivoriano Seko Fofana. L’attacco infine sarà probabilmente affidato al tandem Perica-Thereau, con Lasagna e Matos candidati a subentrare nella ripresa.

L’Huddersfield dovrebbe rispondere con il modulo 4-2-3-1: tra i pali il danese Jonas Lossl, in difesa da destra a sinistra previsti Tom Smith poi il tedesco Schindler e i suoi connazionali Hofele e Lowe, quest’ultimo terzino a sinistra, per una linea arretrata per tre quarti teutonica. A centrocampo l’australiano Aaron Mooy e lo statunitense Danny Williams, acquistato dal Reading, mentre sulla trequarti dovrebbero partire titolari Tom Ince, figlio d’arte prelevato dal Derby County, il congolese Kachunga per vie centrali e l’olandese van La Parra sulla fascia sinistra; il riferimento avanzato infine sarà probabilmente il belga Laurent Depoitre.

Il tour europeo dell’Udinese proseguirà con altri due test dopo quello odierno: domenica (30 luglio) i bianconeri affronteranno i tedeschi dell’Hannover a Sankt Veit, in Austria (calcio d’inizio ore 17:00), mentre mercoledì 9 agosto Thereau e compagni faranno vista agli spagnoli del Celta Vigo (ore 20:30). L’amichevole precampionato tra l’Udinese e gli inglesi dell’Huddersfield sarà trasmessa in diretta da Udinese TV, visibile in Friuli Venezia Giulia e in Veneto al canale numero 110 del digitale terrestre, ma anche in streaming video tramite il sito internet ufficiale del club, www.udinese.it.

© Riproduzione Riservata.