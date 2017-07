Video Roma Tottenham (LaPresse)

VIDEO ROMA TOTTENHAM (3-2): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (INTERNATIONAL CHAMPIONS CUP 2017) - La Roma vince 3-2 contro il Tottenham, nella seconda giornata della ICC (International Champions Cup). Alla Red Bull Arena di New York la squadra di Eusebio Di Francesco concede spettacolo trovando il 2-0 grazie a Perotti (rigore) e Under. Nel finale però i giallorossi si complicano la vita, incassando i gol rimonta di Winks e Janssen. Ci pensa il giovane Tumminello a evitare i calci di rigore: suo il gol che decide la sfida al 92esimo. La Roma sarà impegnata nuovamente in terra americana domenica prossima alle 22 (ore italiane). L’avversario sarà la Juventus. Roma in campo con il 4-3-3. Tra i pali Alisson, linea difensiva composta da Bruno Peres, Fazio, Juan Jesus e Kolarov. In mediana Gerson e De Rossi assieme a Nainggolan mentre in attacco c'è l'esordio di Defrel nel tridente con Dzeko e Perotti. Assenti per la sfida odierna Emerson, Florenzi, Karsdorp ed El Shaarawy. Gli Spurs rispondono con il 3-5-1-1. In porta Vorm, in difesa Vertonghen, Carter-Vickers e Alderweireld. In mediana Dembele e assieme a Onomah e Dier. In attacco Dele Alli in supporto di Kane. Pochi secondi dopo il fischio d'inizio Bruno Peres fa irruzione in area. L'ex torinista crossa in area per Dzeko, anticipato sul più bello. La risposta degli Spurs arriva con Dier. Tiro dalla distanza, palla alta. Al sesto minuto Perotti dalla sinistra offre un buon cross verso il palo opposto. Defrel schiaccia troppo e non trova lo specchio. Di Francesco richiama continuamente i suoi; la partita è apertissima. Al 12esimo calcio di rigore per la Roma. Nainggolan penetra in area dalla sinistra e crossa morbido verso il mezzo. Carter-Vickers intercetta con un braccio. Dal dischetto si presenta lo specialista Diego Perotti. Solita rincorsa camminata e tiro preciso nell'angolino alto. La squadra di Eusebio Di Francesco fa girar palla con disinvoltura. Nainggolan illumina il contropiede e serve Defrel che dalla sinistra angola bene, mandando la palla fuori di pochissimo. Gli Spurs non riescono a tenere palla, rimanendo in balia degli avversari. Ammonito intanto Kolarov. Al 23esimo cross di Tripper per Kane, puntualmente chiuso in angolo. Sugli sviluppi Dembele stacca più in alto di tutti ma centra in pieno la traversa. L'occasione rivitalizza i giocatori di Pochettino che provano a fare la partita. La Roma nel frattempo si riorganizza. Gli Spurs ci riprovano alla mezzora con Kane. Da calcio di punizione l'inglese calcia bene ma troppo debolmente per superare Alisson. Parata sicura del brasiliano. La Roma prova a distendersi ma la difesa avversaria sembra aver preso le misure. In contropiede lancio lungo per Kane che largo sulla destra stoppa, alza lo sguardo e calcia di controbalzo dai 25 metri. Allison deve superarsi per evitare la rete. Altro assolo di Kane poco dopo. Dalla destra si accentra portandosi a spasso un paio di avversari. L'inglese però indugia troppo prima di tirare. Al momento della conclusione Fazio lo mura. Ammonito anche Carter-Vickers per fallo su Dzeko lanciato in contropiede. Kolarov al 42esimo sguscia via sulla sinistra e crossa con forza. Dzeko cerca l'incornata ma viene anticipato. Nel finale di primo tempo la Roma si ripropone in avanti. Bruno Peres ottiene il fondo ma il cross che segue è lento e prevedibile.

SINTESI SECONDO TEMPO - Di Francesco effettua diverse sostituzioni durante l'intervallo. Rimangono negli spogliatoi Juan Jesus, Defrel e Gerson. Entrano Strootman, Manolas e Under. Per gli Spurs dentro invece tra gli altri Eriksen. Subito protagonista l'ex Ajax. Tiro-cross. Kane non riesce a toccare la sfera e la difesa della Roma si salva. Sul contropiede che segue Under vola verso l'area. Il neo-arrivato si allarga e calcia con forza. La palla termina alta di poco. Al 48esimo clamoroso abbaglio dell'arbitro. Fazio falcia Kane in area ma niente rigore. Decisione incomprensibile. L'attaccante forse irritato dal mancato rigore si scaglia contro Manolas. Entrata bruttissima a forbice. L'arbitro fischia fallo ma non ammonisce Kane. Gli Spurs insistono mentre la Roma prova a contenere la pressione avversaria. Al 60esimo occasione per il Tottenham. Alli ci prova dal limite. Deviazione e Alisson con lo sguardo accompagna fuori. Di Francesco intanto cambia ancora: entrano Castan, Gonalons, Tumminello, Pellegrini, Alisson e Hector Moreno mentre escono Nainggolan, De Rossi, Fazio, Dzeko e Kolarov. Gli uomini di Pochettino ci riprovano con Kane. Castan al momento del tiro si fionda in scivolata e devia in angolo. Eriksen subito rincara la dose con un tiro potente. Skorupski osserva il pallone uscire oltre la traversa. Cambia anche Pochettino: dentro Wimmer e Oaklie-Boothie al posto di Vertonghen e Dembele. Nel momento migliore del Tottenham a segnare è la Roma. In contropiede. Strootman dalla sinistra crossa in area, Wimmer intercetta ma serve Under che dal cuore dell'area spara in rete. Il Tottenham sembra accusare il contraccolpo psicologico per il secondo gol preso. La Roma prova a gestire il vantaggio. Doppia sostituzione effettuata da Pochettino: escono Kane e Alli, entrano Janssen e Nkoudou. Anche Eusebio Di Francesco effettua un cambio: esce Diego Perotti, entra Iturbe. L'unico giocatore della Roma ad aver disputato la gara intera è Bruno Peres. Il brasiliano termina però gli ultimi minuti stremato. Georgiu vince un contrasto con lui e arriva al tiro dal limite. Alisson c'è. La Roma prova a gestire il vantaggio facendo possesso palla. La pressione degli inglesi, come da tradizione, è però avanzata e continua. Il Tottenham all'87esimo recupera palla, avanza e trova il gol. Eriksen serve in area Janssen che angola bene ma centra in pieno il palo. La difesa della Roma non riesce a spazzare e Winks in un fazzoletto spinge la palla in rete. Gli Spurs non mollano e trovano il pari nel primo minuto di recupero. Un cross di Nkoudou dalla destra libera Janssen che non perdona. La Roma si rituffa in avanti e subito sigla il gol del definitivo 3-2. Strootman crossa verso il centro e in area trova Tumminello che con potenza insacca.

