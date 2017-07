Viitorul-Apoel/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Viitorul-Apoel, Champions League (Foto LaPresse)

DIRETTA VIITORUL-APOEL: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (CHAMPIONS LEAGUE) - La partita Viitorul-Apoel verrà arbitrata dal nostro Paolo Valeri; alle ore 20 di mercoledì 26 luglio si gioca per l'andata del terzo turno preliminare di Champions League 2017-2018.

La squadra rumena è al suo esordio quest'anno in Champions, mentre ha già debuttato in campionato, vincendo alla prima giornata del torneo nella partita disputata contro il Gaz Metan Medias (3-0 il risultato finale a favore della squadra romena, al primo posto in classifica insieme a Dinamo, Steaua e Craiova, quest'ultima formazione che sfiderà il Milan nei preliminari di Europa League. I ciprioti dell'Apoel hanno invece già fatto il loro esordio in Champions League, battendo con un doppio 1-0 il Dudelange, formazione che milita nella massima serie del Lussemburgo.

Un successo netto, che ha regalato il passaggio del turno all'Apoel, che deve ancora iniziare il campionato, con la prima giornata fissata al 19 agosto mentre la gara di Supercoppa nazionale contro l'Apollon si disputerà il prossimo 9 agosto. Il Viitorul Constanta è una squadra composta da giovani elementi, quasi tutti di nazionalità romena. Sono rare le eccezioni, vedi il brasiliano Oliveira oppure lo spagnolo Dani Lopez ed infine il francese Boli. Il vero fuoriclasse forse si trova in panchina, il mitico Gheorghe Hagi, che è anche il proprietario del club.

Quella che è riuscito a costruire è una vera e propria favola calcistica, nel giro di pochissimi anni, regalando ai tifosi del Viitorul il sogno della Champions League. Il Viitorul può vantare su una squadra di grande talento. Nella prima di campionato, vinta 3-0, si sono messi in luce gli attaccanti Chitu e Tucudean, entrambi a rete, ed insieme a loro il terzino sinistro Ganea.

Nella passata stagione, che si concluse con la vittoria dello scudetto, il Viitorul fu trascinato dai gol di Aurelian Chitu, autore di 10 reti e 6 assist in 26 presenze di campionato. Hagi è solito schierare i suoi ragazzi con il 4-3-3. All'esordio in campionato, il tridente offensivo è stato composto da Chitu, Tucudean e Herea. A centrocampo Benzar, Nedelcu e Casap. Infine difesa a 4 costituita da Boli, Tiru, Constantin e Ganea. In porta Rimmiceanu. Nell'undici titolare segnaliamo che l'unico straniero a giocare dal primo minuto è stato il terzino destro francese Boli.

Lo scorso anno l'Apoel trionfò in campionato per 4 punti sui rivali dell'Aek Larnaca. Un successo atteso dai tifosi, che ora sognano un'altra stagione da incorniciare. L'esordio è stato subito al massimo, con la doppia vittoria contro il Dudelange, squadra lussemburghese. Si candida a diventare nulla stella della squadra l'attaccante francese Mickael Pote, classe 1984, che nelle ultime due stagioni in Turchia ha militato nell'Adana Demirspor, segnando qualcosa come 47 gol in due anni.

Tre anni fa Pote militò nel campionato cipriota con la maglia dell'Omonia Nicosia, confermando tutte le sue doti realizzative (17 gol in 29 partite disputate). Secondo i bookmakers, i rumeni del Viitorul sono favoriti. Il segno 1, la vittoria della squadra di Hagi, è quotato a 2.45. Sarà una sfida comunque equilibrata, perché secondo i quotisti di Better l'Apoel non parte di certo battuto, sebbene il segno 2 venga quotato in lavagna a 3.2, stessa quota anche per il segno X.

Viitorul-Apoel non sarà trasmessa in diretta tv, nè sarà possibile assistere a una diretta streaming video per seguire questa partita; per tutte le informazioni utili potete consultare il sito ufficiale della UEFA (www.uefa.com) accedendo alla sezione specifica dedicata alla Champions League e alle partite del terzo turno preliminare.

