Bnei Yehuda-Zenit/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Europa League 2017-2018: diretta Bnei Yehuda-Zenit (LAPRESSE)

DIRETTA BNEI YEHUDA-ZENIT: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (EUROPA LEAGUE) - La partita di Europa League tra Bnei Yehuda e Zenit San Pietroburgo sarà diretta dall’arbitro montenegrino Nikola Dabanovic: ad assisterlo i guardalinee Djordjije Raznatovic ed Aleksandr Djikanovic e il quarto uomo Milovan Milacic. Terza uscita stagionale per lo Zenit San Pietroburgo allenato da Roberto Mancini: giovedì 27 luglio 2017 la squadra russa scende in campo allo stadio Ha Moshava di Ptah Tiqwa per affrontare gli israeliani del Bnei Yehuda, nel match valido per l’andata del terzo turno preliminare di Europa League. Calcio d’inizio in programma alle ore 19:30, il match di ritorno è previsto tra una settimana (giovedì 3 agosto) all’Arena San Pietroburgo.

L’ostacolo di giornata è poco conosciuto ma anche per questo insidioso, basti pensare all’Hapoel Beer-Sheva che un anno fa si fece strada proprio in Europa League battendo anche l’Inter due volte su due. Dal canto suo lo Zenit è ripartito con serie intenzioni di dominio, perlomeno in campo nazionale dopo i due campionati passati a ‘guardare’. Nell’Europa League dell’anno scorso, i russi hanno dominato il proprio girone chiudendo con 15 punti, salvo poi uscire nei sedicesimi per mano dei belgi dell’Anderlecht.

Questa volta, dopo il terzo posto nell’ultima Prem’er-Liga, allo Zenit tocca ripartire dai turni di qualificazione e nella fattispecie dal Bnei Yehuda, che sulla carta parte nettamente sfavorito. Così almeno pensano le agenzie di scommesse: su snai.it troviamo il segno 1 per la vittoria degli israeliani a quota 10,00, poi il segno X per il pareggio a 5,25 e il segno 2 per il successo esterno dello Zenit abbassato a 1,25. Dalla lavagna SNAI riportiamo anche le quote per le opzioni Under (2,05), Over (1,63), Gol (2,15) e NoGol (1,57).

Passando alle probabili formazioni di questo match, i padroni di casa dello Bnei Yehuda dovrebbero disporsi in campo con il modulo 4-4-2. In porta Zubas, la difesa recupera il terzino destro Kandil che ha saltato l’ultimo match europeo per squalifica; a completare la retroguardia i centrali Ben Ari ed Azuz, quest’ultimo capitano della squadra, e il laterale mancino Habashi. Centrocampo affidato a Finish e Giordana, mentre sugli esterni dovrebbero agire Hozez (fascia destra) e Turgeman (a sinistra). In attacco il tandem composto da Avital e dal ventinovenne lituano Valskis. Allenatore il quarantaseienne Yossi Abuksis, in sella da quest’estate e già allo Bnei Yehuda tra il 2013 e il 2015.

Lo Zenit di Mancini risponderà con il 4-2-3-1: davanti al portiere Liodygin i difensori centrali saranno l’ex Siena Luis Neto e l’ex Chelsea Ivanovic, terzini invece Smolnikov a destra e Criscito, che ha cominciato la settima stagione a San Pietroburgo, sulla sinistra. A metacampo Javi Garcia e l’ex romanista Leandro Paredes, mentre Giuliano agirà sulla trequarti assieme agli esterni alti Kokorin e Shatov; davanti l’argentino Sebastian Driussi, arrivato dal River Plate per circa 15 milioni di euro. La partita di Europa League tra Bnei Yehuda e Zenit San Pietroburgo, gara di andata del terzo turno preliminare, non sarà trasmessa in diretta tv né in diretta streaming video da canali in italiano. Aggiornamenti sull’andamento e il risultato del match saranno disponibili sul sito internet ufficiale www.uefa.com, che metterà a disposizione una pagina azione per azione per ciascuna gara.

© Riproduzione Riservata.