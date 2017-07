CALENDARIO SERIE A/ Tabellone, anticipi e posticipi: Juventus sempre favorita

Riparte la caccia alla Juventus campione (foto LaPresse)

Dunque il calendario della Serie A 2017/18 ha visto finalmente la luce. Si tratta di un torneo in cui la caccia alla Juventus sarà serrata, considerando quanto le inseguitrici, Milan in testa, stanno investendo sul mercato per ridurre il gap dai bianconeri. La partenza migliore in termini di impegni da affrontare sarà probabilmente quella dei campioni d’Italia e del Napoli, bene anche il Milan nelle prime sei giornate con l’intermezzo della difficile trasferta in casa della Lazio alla terza. Decisamente più difficile il compito dell’Inter, che partirà in casa contro la Fiorentina per poi sfidare la Roma, e dei giallorossi che prima dell’Inter dovranno vedersela contro l’Atalanta in trasferta. Reazioni contrastanti con tutti i dirigenti delle big che hanno mostrato un certo fatalismo nell’accogliere il sorteggio del calendario, per la serie “prima o poi bisogna incontrarle tutte”. Di sicuro sono mancate le scene alla De Laurentiis, quando il presidente partenopeo abbandonò infuriato la sede della Lega.

CALENDARI SERIE A

ANTICIPI E POSTICIPI DELLE PRIME DUE GIORNATE

Da segnalare come, dopo il calendario completo, la Lega Calcio abbia stilato anche l’elenco di anticipi e posticipi delle prime due giornate di Serie A: la partita che aprirà ufficialmente il massimo campionato di calcio 2017/18, sabato 19 agosto 2017, sarà Juventus-Cagliari alle ore 18, seguita come anticipo serale da Hellas Verona-Napoli. Domenica alle 18.00 toccherà ad Atalanta-Roma, poi si giocheranno tutte le altre partite alle 20.45 di domenica, compresa Crotone-Milan che sarebbe posticipata al lunedì sera solo se i rossoneri non passassero il primo preliminare di Europa League contro l’Universitatea Craiova. Nella seconda giornata, a partire da sabato 26 agosto, di nuovo Juventus in apertura con i bianconeri impegnati alle ore 18.00 in casa del Genoa. Alle ore 20.45 di sabato il big match Roma-Inter, mentre l’anticipo domenicale delle ore 18.00 sarà Torino-Sassuolo, prima di tutte le altre sfide che andranno in scena domenica 27 agosto alle ore 20.45.

SCUDETTO, LE FAVORITE DAI BOOKMAKER

A calendario ormai diramato, iniziano a farsi largo anche le quote per scommettere sulla squadra che sarà la vincitrice della Serie A 2017/18. Si partirà dalla Juventus che secondo le quote Snai resta di gran lunga la netta favorita, col settimo scudetto consecutivo bianconero quotato 1.80. La più credibile antagonista della squadra di Allegri sembra essere il Napoli: lo scudetto partenopeo a 28 anni di distanza dall’ultima volta pagherebbe 4.50 volte la posta scommessa. La grande attività sul mercato porta il Milan ad essere la terza favorita, con quota 6.00 per la conquista di uno scudetto che i rossoneri non conquistano dal 2011. A 10.00, viene quotata la vittoria della Roma, che nonostante il secondo posto dell’anno scorso paga i molti stravolgimenti di mercato, e la vittoria di un Inter che a sua volta non si è rinforzata come ci si poteva attendere. Staccatissima l’ultima pretendente al titolo, una Lazio quotata 75.00 e considerata al momento piuttosto distante dalle big, come ammesso recentemente anche dal tecnico Simone Inzaghi.

