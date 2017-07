Craiova Milan/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Craiova-Milan: qui l'attaccante Patrick Cutrone, 19 anni (LAPRESSE)

DIRETTA CRAIOVA-MILAN: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE - Craiova-Milan sarà diretta dall’arbitro turco Halis Ozkahya, assistito dai guardalinee Cem Satman e Kerem Ersoy e dal quarto uomo Yasar Kemal Ugurlu. Giovedì 27 luglio 2017 si apre ufficialmente la nuova stagione del Milan: i rossoneri scendono in campo allo Stadionul Municipal di Drobeta-Turnu Severin contro il CSU Craiova, squadra allenata da un italiano ovvero Devis Mangia. Il calcio d’inizio del match, valido per l’andata del terzo turno preliminare di Europa League, è in programma per le ore 20:00. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI CRAIOVA-MILAN LIVE: SEGUI LA PARTITA IN TEMPO REALE

Il return match invece è previsto tra una settimana, quindi giovedì 3 agosto, a San Siro. In palio l’accesso per il quarto turno eliminatorio dell’Europa League, quello denominato ‘spareggi’ che qualificheranno alla fase a gironi. Grande curiosità per vedere all’opera il nuovo Milan, che ha mantenuto l’allenatore della passata stagione -Vincenzo Montella- stravolgendo però la rosa e in particolare l’undici titolare a suon di acquisti. Non tutti saranno in campo questa sera, ad esempio gli ultimi arrivati Bonucci e Biglia non sono stati inseriti nella lista UEFA provvisoria, mentre il turco Calhanoglu non rientra tra i giocatori convocati perché non ancora in condizione così come i ‘vecchi’ Romagnoli e Suso.

La probabile formazione iniziale annovera comunque volti nuovi in ciascun reparto, a cominciare dalla difesa in cui dovrebbero giocare il centrale argentino Musacchio, che farà coppia con Zapata, e il terzino svizzero Ricardo Rodriguez che si posizionerà sulla sinistra, con Abate a completare la retroguardia a destra.

Tra i pali Gianluigi Donnarumma reduce da settimane infuocate, ma finalmente fresco di rinnovo del contratto. A centrocampo il perno sarà ancora Montolivo, con lui le mezzali Kessie e Bonaventura: quest’ultimo è particolarmente atteso dopo l’infortunio all’adduttore sinistro dello scorso inverno, che lo ha tenuto ai box per tutta la seconda metà dell’ultima stagione. In attacco infine Montella potrebbe calare un tridente inedito, Borini e Niang punte esterne e il giovane Patrick Cutrone, classe 1998 aggregato dalla Primavera, nel ruolo di centravanti. In alternativa pronto il portoghese Andrè Silva, altro acquisto della pazza estate rossonera, mentre Carlos Bacca è rimasto a casa per scelta tecnica e si può considerare ormai fuori dal progetto.

Il CSU di Craiova, società fondata nel 2013 sulle ceneri del Fotbal Club Universitatea, dovrebbe rispondere con il modulo 4-2-3-1. In porta Calancea, davanti a lui i difensori centrali Spahija e Kelic, a completare la retroguardia i terzini Dimitrov (a destra) e Briceag (a sinistra). In mezzo al campo l’ex juventino Fausto Rossi e il bulgaro Hristo Zlatinski, mentre sulla trequarti dovrebbe muoversi l’esterno destro Baluta, il venticinquenne brasiliano Gustavo per vie centrali e l’ala sinistra Bancu. Centravanti il venticinquenne Mihai Roman. Le quote dei bookmaker prevedono un facile successo rossonero: snai.it ad esempio propone a 11,00 il segno 1 per la vittoria del Craiova, a 5,25 il segno X per il pareggio e a 1,23 il segno 2 per l’affermazione esterna del Milan. Opzione Under a quota 2,05, Over 1,63, Gol 2,20 e NoGol 1,55.

La partita di Europa League tra CSU Craiova e Milan, andata del terzo turno preliminare, sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sport Mix HD (il numero 106), Sport 1 HD (numero 201) e Calcio 1 HD (n.251): collegamento dalle ore 19:30 e telecronaca dalle 20:30. I clienti Sky abbonati al pacchetto Sport o al pacchetto Calcio potranno seguire il match anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; per i non abbonati ai due pacchetti il codice per l’acquisto in pay-per-view è 406943. Diretta tv di CSU Craiova-Milan anche su TV8, canale numero 121 del bouquet Sky.

