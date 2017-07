Dinamo Bucarest-Athletic Bilbao/ Info streaming video e diretta tv, formazioni, quote, orario, risultato live

Europa League 2017-2018: diretta Dinamo Bucarest-Athletic Bilbao (LAPRESSE)

DIRETTA DINAMO BUCAREST-ATHLETIC BILBAO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI - Dinamo Bucharest-Athletic Bilbao sarà diretta dall’arbitro norvegese Tore Hansen, assistito dai guardalinee Jon-Michael Knutsen ed Oystein Ytterland, mentre il quarto uomo sarà il signor Espen Eskas. Nel quadro del terzo turno preliminare di Europa League, che giovedì 27 luglio 2017 vede disputarsi le gare di andata, uno dei confronti più interessanti va in scena dalle ore 19:30 all’Arena Nazionale di Bucarest: di fronte i padroni di casa della Dinamo e i baschi dell’Athletic Bilbao, una delle formazioni più blasonate del lotto.

Il return match è in programma tra una settimana, quindi giovedì 3 agosto, all’Estadio San Mames. Sia la Dinamo Bucarest che l’Athletic Bilbao esordiscono questa sera nella nuova Europa League: contrariamente alla formazione spagnola però i rumeni hanno già esordito in campionato, disputando le prime due giornate ed ottenendo una bella vittoria esterna (0-3 sul campo della Juventus Bucarest) ed un ko interno (0-1 contro il Botosani). Nell’albo d’oro della Liga nazionale, la Dinamo manca ormai dalla stagione 2006-2007 quando conquistato il suo diciottesimo ed ultimo titolo: nella stagione passata però la squadra biancorossa si è aggiudicata la Cupa Ligii, una sorta di coppa di lega poi destituita, superando in finale il Timisoara per 2-0. In estate la Dinamo ha poi cambiato allenatore puntando su una vecchia conoscenza del calcio italiano: l’ex terzino della nazionale rumena Cosmin Contra, che ha giocato in Serie A con la maglia del Milan nell’annata 2001-2002.

Nuovo tecnico anche per l’Athletic Bilbao, che ha rimpiazzato Ernesto Valverde -tornato al Barcellona dove aveva giocato da calciatore- con José Angel Ziganda, che allenava la squadra B dei baschi dal 2011. L’anno scorso l’Athletic ha terminato la Liga con un buon settimo posto, totalizzando 63 punti e piazzandosi dietro alle potenze più accreditate (Real, Barça, Atletico, Siviglia e Villarreal) più la rivelazione Real Sociedad. Nel 2017-2018 i baschi sperano di confermare un risultato del genere e di fare strada anche in Europa League: nell’ultima edizione il cammino si è interrotto nei sedicesimi contro i ciprioti dell’APOEL Nicosia, capace di ribaltare con un 2-0 in casa il 3-2 subito nel primo round al San Mames; magra consolazione per il bomber Aritz Aduriz che il 3 novembre 2016, nel match contro il belgi del Genk, è diventato il giocatore più in là con gli anni (35) a realizzare ben 5 gol in una partita europea.

Passando alle probabili formazioni di Dinamo Bucarest-Athletic Bilbao, i rumeno dovrebbero presentarsi in campo con il modulo 4-2-3-1: tra i pali il panamense Jaime Penedo, davanti a lui i difensori centrali Nedelcearu e Maric, a completare la retroguardia i terzini Romera e Filip. Centrocampo affidato al sudafricano Mahlangu e al bosniaco Busuladic, mentre sulla trequarti dovrebbero partire titolari Hanca a destra, il brasiliano Rivaldinho per vie centrali e il portoghese Diogo Salomao sulla fascia sinistra. Punta di riferimento il trentunenne slovacco Adam Nemec. Per l’Athletic Bilbao di ‘Cuco’ Ziganda previsto lo stesso schieramento, quindi 4-2-3-1, con Kepa Arrizabalaga in porta e in difesa de Marcos, Etxeita, Laporta e Balenziaga. A metacampo Iturraspe e San José con l’ex Atletico Raul Garcia avanzato tra le linee in posizione di trequartista; esterni alti Inaki Williams e Munain e centravanti Aduriz.

Infine un’occhiata alle quote per il match dell’Arena Nazionale di Bucarest: snai.it quota a 6,25 il segno 1 per la vittoria della Dinamo, 3,60 il segno X per il pareggio e 1,55 il segno 2 per il successo esterno dell’athletic Bilbao, considerato quindi nettamente favorito. Opzione Under quotata 1,55, Over 2,20, Gol 2,20 e NoGol 1,55. La partita di Europa League tra Dinamo Bucarest ed Athletic Bilbao, gara di andata del terzo turno preliminare, non sarà trasmessa in diretta tv né in diretta streaming video da canali in italiano. Aggiornamenti sull’andamento e il risultato del match saranno disponibili sul sito internet ufficiale www.uefa.com, che metterà a disposizione una pagina azione per azione per ciascuna gara.

