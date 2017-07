Diretta/ Mondiali nuoto 2017 info streaming video e tv, orario finali e programma (Budapest, oggi 27 luglio)

Bronte Campbell difende l'oro Mondiale nei 100 stile (Foto LaPresse)

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2017, INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO, PROGRAMMA E FINALI (BUDAPEST 2017) – Si apre un'altra splendida giornata ai Mondiali nuoto 2017: quale modo migliore per farlo delle batterie dei 100 stile femminili? Bronte Campbell difende l'oro vinto due anni fa, Federica Pellegrini - se non arriverà la rinuncia - ci prova nuovamente, Sarah Sjostrom beffata a Kazan e alle Olimpiadi di Rio va a caccia di un'altra monumentale gara per amplificare ancor più la sua grandezza.

Questo però sarà solo l'avvio della giornata: nelle batterie dei 200 rana maschili Luca Pizzini cercherà l'accesso a una semifinale che eventualmente ci sarà nel pomeriggio, in quelli femminili non ci saranno italiane ma Yuliya Efimova e Lilly King, rispettivamente bronzo e oro (con record del mondo) nei 100 rinverdiranno la loro rivalità. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN STREAMING VIDEO RAI I MONDIALI DI NUOTO BUDAPEST 2017

Prima ancora, ci saranno le batterie dei 200 dorso maschili: in vasca Matteo Restivo nella terza frazione (in totale sono cinque). L'ultima gara della mattinata, la cui finale chiuderà il programma del pomeriggio, sarà invece la 4x200 stile femminile: ci sarà ovviamente anche l'Italia guidata da Federica Pellegrini, ovviamente la finale dovrà essere un obiettivo primario e qui si potrebbe anche sperare di andare a caccia di medaglie.

Per quanto riguarda il programma del pomeriggio, come già detto ci saranno le semifinali delle gare disputate nella mattina; le finali invece non vedranno in vasca gli italiani, a meno che appunto non arrivi qualche soddisfazione dalla staffetta. Ad ogni modo sono gare da seguire: si parte con i 200 misti maschili: per la medaglia d’oro non dovrebbero esserci dubbi circa il duello Stati Uniti-Giappone tra Chase Kailsz e Kosuke Hagino, peccato per Federico Turrini ma entrare in questa finale era davvero molto complicato.

C'è poi la finale dei 100 stile maschili, con il francese Mehdy Metella e l'americano Caeleb Remel Dressel (oro nella staffetta mista ieri sera) separati da un solo centesimo in semifinale, e con Nathan Adrian che non parte affatto battuto ma dovrà provare a tenere dietro i due australiani Cameron McEvoy e Jack Cartwright. Avremo in seguito la finale dei 50 dorso femminili: anche qui un centesimo a separare Etiene Medeiros (Brasile) e Yuanhui Fu, ma soprattutto tra il terzo e il settimo tempo di semifinale ci sono appena 6 centesimi e dunque questa gara si preannuncia entusiasmante, anche se le italiane non vi hanno preso parte.

Prima della staffetta, occhio ai 200 farfalla femminili perchè lo spettacolo potrebbe essere assicurato: Franziska Hentke si è presa il miglior crono nella semifinale, ma la sensazione è che Katinka Hosszu e Mireia Belmonte si siano risparmiate per una finale che sarà tiratissima, anche perchè le sorprese cinesi sono lì e se la giocano, così come l’ungherese Liliana Szilagyi che però ha chiuso in calo la sua frazione (settimo tempo complessivo).

Come al solito sarà possibile assistere in diretta tv alle fasi cruciali dei campionati del mondo di nuoto di Budapest 2017 grazie all'ampia copertura televisiva che la Rai dedica all'evento grazie al canale 57 (in alta definizione) dove vengono trasmesse la maggior parte delle gare e tutte le più importanti che vedono protagonisti i nostri atleti.

La diretta streaming video è garantita dall'app RaiPlay scaricabile sui dispositivi mobili o accessibile tramite web browser all'indirizzo www.raiplay.it. In alternativa sarà possibile sintonizzarsi su Eurosport 2, canale disponibile nelle piattaforme di Sky e Mediaset Premium, oltre che in streaming sull'app Eurosport Player. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN STREAMING VIDEO RAI I MONDIALI DI NUOTO BUDAPEST 2017

