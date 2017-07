Dybala al Barcellona? / Calciomercato Juventus, l’attaccante: resto? Chiedete alla società

Dybala, attaccante Juventus - LaPresse

Sono dichiarazioni decisamente sibilline quelle rilasciate nelle scorse ore dall’attaccante della Juventus, Paulo Dybala. Il centravanti della nazionale argentina, al termine della sfida contro il Paris Saint Germain valevole per l’International Champions Cup 2017, ha parlato così del proprio futuro: «Il Barcellona? Fa piacere ricevere l’interesse da parte dei grandi club, vuol dire che stai facendo bene. Poi bisogna vedere quante di queste cose sono certe, alcune sì, altre no». E fino a qui, nessun problema, peccato che poi l’ex calciatore del Palermo abbia aggiunto: «Se resto al 100%? Queste cose dovete chiederle alla società. Io sono felice qua, mi trovo bene e in questi giorni mi allenerò al massimo per fare una grande stagione. Se arriva un’offerta sarà la società a mostrarmela e saranno loro a dire se vogliono cedermi o no. Da chi dipende? Prima da loro e poi da me». Dybala usa la diplomazia, cercando di tenere due piedi in una sola scarpa: da una parte si dice felice alla Juventus, ma dall’altra non disdegnerebbe ovviamente giocare nel Barcellona.

DYBALA AL BARCELLONA? CALCIOMERCATO JUVENTUS, L’ATTACCANTE NON REGALA CERTEZZE

TUTTO DIPENDE DA NEYMAR

Il futuro di Dybala è legato indissolubilmente a quello di Neymar. La stella del Barcellona e della nazionale brasiliana è infatti fortemente nel mirino del Paris Saint Germain, disposto a spendere ben 222 milioni di euro, pari alla clausola rescissoria, per acquistare l’asso verdeoro. Molti quelli convinti che in caso l’ex Santos svestisse la casacca blaugrana, a quel punto i catalani virerebbero decisi proprio su Dybala. Non sarà facile però per gli spagnoli assicurarsi la Joya, visto che il ragazzo ha da poco rinnovato il proprio contratto fino al 30 giugno del 2022, con un ingaggio da 7,5 milioni di euro netti annui, ma soprattutto, senza alcuna clausola rescissoria. In poche parole sarà la Juventus ha stabilire le regole del gioco, dettando il valore del giocatore che dovrebbe essere senza dubbio superiore ai 100 milioni di euro. Insomma, tutto potrebbe succedere, ma in ogni caso non dovrebbero esserci sconfitti in questa eventuale trattativa.

