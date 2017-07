FEDERICA PELLEGRINI/ Video, oro Finale 200 stile libero, gli ultimi 50 da record: analisi di un trionfo

Federica Pellegrini (foto LaPresse)

Federica Pellegrini è entrata nella storia. Ai Mondiali di Budapest, in quella che è sempre stata la sua gara, la campionessa veneta ha stupito tutti portandosi di nuovo davanti a tutte le avversarie, compresa la strepitosa statunitense Ledecky che finora non aveva mai perso in una finale internazionale. La prima ad essere stupita in realtà per la sua incredibile performance dei 200 stile libero (peraltro unica atleta della finale Mondiale a scendere sotto il minuto e 55 secondi) è sembrata proprio Federica, incredibile nelle bracciate e nella capacità di nuotare gli ultimi 50 metri a una velocità praticamente doppia rispetto alle avversarie, come si è visto in una fase assolutamente esaltante della gara. In molti avevano accreditato la Pellegrini per una medaglia, ma nessuno pensava all’oro e soprattutto nessun pensava potesse battere la Ledecky, considerata da tutti imbattibile. Si è rivista la Pellegrini di Pechino 2008 e di Roma 2009, col particolare che sono passati nove e otto anni da quelle imprese.

FEDERICA PELLEGRINI NELLA STORIA

IL VIDEO DEL TRIONFO AI MONDIALI DI BUDAPEST

L’analisi della finale Mondiale dei 200 stile libero femminili di Budapest è sicuramente un qualcosa capace di fare la gioia di tutti gli appassionati della disciplina. Federica Pellegrini è partita in corsia 6, riuscendo a tenersi sulla scia delle prime, in una corsa alle medaglie che pareva però un affare privato tra l’inarrivabile Ledecky, l’australiana McKeon e la russa Popova, che in molti indicavano come l’avversaria alla quale Federica doveva puntare per concorrere per il bronzo. Alla virata dei 100 la situazione non era cambiata e ai 150 Federica Pellegrini restava a ridosso del podio, ma sembrava capace di attaccare al massimo il terzo posto. E’ a questo punto che si è concretizzato l’ennesimo capolavoro della straordinaria campionessa veronese, capace di sbranare letteralmente gli avversari: si sapeva che gli ultimi 50 sono il cavallo di battaglia di Federica, ma il risultato finale è andato oltre ogni possibile previsione.

<h3>L'ANNUNCIO A SORPRESA DEL RITIRO, LA STRIGLIATA DI MALAGO'</h3> <p style="text-align:left" _mce_style="text-align: left;">Alzando gli occhi dopo aver toccato, Federica Pellegrini non ha nascosto tutto il suo stupore per il risultato ottenuto. Una reazione spontanea ed un’ondata di emozione che ha forse portato all’inaspettato annuncio del suo ritiro, almeno dalle gare che contano. La voglia di essere in pace con se stessa, ed ora può esserlo dopo la delusione delle Olimpiadi di Rio, e soprattutto la voglia di chiudere con una grandissima vittoria nella categoria che spesso l’ha visto regina. Non è una novità assoluta visto che Federica Pellegrini aveva già manifestato la volontà di arrivare a Londra 2020 solo come staffettista, ma di sicuro in molti, visto quanto fatto in vasca oggi, pensavano di avere ancora davanti un futuro per tifare Federica. Lo stesso presidente del CONI Malagò, presente a Budapest, ha un po’ strigliato la campionessa per la sua impulsività nell’annunciare il ritiro. Di sicuro, che sia stata l’ultima o no, quella di Budapest resta una delle più incredibili imprese di una carriera pazzesca, che mantiene sempre più Federica Pellegrini nel mito dello sport.</p>

