Federica Pellegrini/ Diretta streaming video, 100 stile: risultato live delle batterie (Mondiali 2017)

Federica Pellegrini, oro nei 200 sl ai Mondiali nuoto 2017: oggi i 100? (LaPresse)

DIRETTA FEDERICA PELLEGRINI, 100 SL NUOTO: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (MONDIALI 2017) - Federica Pellegrini torna in vasca. A nemmeno 24 ore dalla strepitosa medaglia d’oro nei 200 stile libero, la veneziana affronta i 100 stile ai Mondiali nuoto 2017. Con una nota a margine, che è doverosa: la veneziana è regolarmente iscritta alle batterie (che saranno la prima gara del mattino di giovedì 27 luglio, dunque alle 9:30) e così ha comunicato la Federnuoto, ma all’ultimo l’azzurra potrebbe decidere di ritirarsi.

Non sarebbe la prima volta, e certo in questi giorni Federica ha speso tanto: domani avrebbe anche la 4x200 nella quale proverà a regalare un’altra medaglia alle compagne (la staffetta è stata argento mondiale due anni fa), e già ieri la veneta ha nuotato nella mista (ultima) spendendo tante energie. In più l’oro conquistato nei 200 potrebbe farle pensare che possa bastare così. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEI 200 STILE FEMMINILI

I 100 non sono mai stati la gara della Pellegrini, nemmeno negli anni passati: ai Mondiali li ha nuotati solo nel 2005 ed è rimasta fuori dalla finale, agli Europei ha un sesto posto nel 2004 (aveva 16 anni), c’è un quarto posto agli Europei in vasca corta come miglior risultato. Anche questo lascia intendere che forse Federica non ci sarà; dovesse esserci, lancerà la sfida alle grandi specialiste del lotto. Due anni fa la medaglia d’oro l’ha presa Bronte Campbell, quest’anno argento in due staffette, e tra lei e la sorella Cate (bronzo) è arrivata Sarah Sjostrom.

Che è la grande favorita per la medaglia d’oro, avendo nuotato il nuovo record del mondo pochi giorni fa nella prima frazione della 4x100; in più dobbiamo aggiungere le due olandesi Ranomi Kromowidjodjo, quarta e quinta a Kazan, e le due americane Simone Manuel e Penny Oleksiak che alle ultimi Olimpiadi hanno incredibilmente condiviso la medaglia d’oro con tanto di record dei Giochi.

Insomma: anche scendendo in acqua, Federica Pellegrini troverebbe certo pane per i suoi denti; andare a medaglia sarebbe complicatissimo, la stessa finale dei 200 ha dimostrato come la veneziana sia strepitosa in progressione, con un’ultima vasca nella quale può centrare grandi rimonte. Avendone solo due a disposizione non avrebbe forse il tempo materiale per scatenarsi; siccome però dopo l’oro di mercoledì ha dichiarato di volersi dedicare ad altro, potrebbe cominciare oggi a confrontarsi con questa distanza proprio come quando aveva provato a cimentarsi con il dorso (nona a Barcellona 2013 sui 200). Dovesse comunque essere in acqua e centrare la semifinale, l’appuntamento sarebbe per la seconda gara del pomeriggio, dunque intorno alle 17:45.

La diretta tv delle batterie dei 100 stile ai Mondiali nuoto 2017 sarà su Rai Sport e Rai Sport + che restano i canali di riferimento per le gare di Budapest. Ovviamente sarà possibile assistervi anche in diretta streaming video, semplicemente visitando il sito ufficiale www.raiplay.it che non comporta costi aggiuntivi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEI 200 STILE FEMMINILI

© Riproduzione Riservata.