INFORTUNIO MANOLAS/ As Roma, contusione alla spalla: salta la Juventus? (ultime notizie)

LE VOCI DI CALCIOMERCATO LO SPINGONO ALLA JUVENTUS

L'infortunio di Kostas Manolas non dovrebbe creare problemi alla Roma che in questa sessione di calciomercato è già stata molto vicina dal cederlo allo Zenit San Pietroburgo. Il centrale greco nelle ultime ore è sembrato davvero a un passo dalla Juventus con SportItalia che ieri ha parlato addirittura di accordo trovato tra il ragazzo e il club sei volte campione d'Italia. Poco dopo è arrivata la smentita della possibilità di vedere il calciatore in questione in bianconero anche se le voci di calciomercato continuano ad essere importanti. Il centrale greco piace a molti e l'estate è ancora lunga per cui potrebbero esserci presto anche delle novità. Fatto sta che questo infortunio arrivato all'improvviso non dovrebbe destare preoccupazioni, ma di certo non può nemmeno considerarsi una manna dal cielo proprio perché arrivato in un momento delicato della stagione quando il ragazzo stava effettuando il risveglio muscolare alla ricerca della condizione giusta in vista dell'inizio ufficiale della stagione.

TRAUMA DISTRATTIVO/CONTUSIVO ALLA SPALLA PER IL DIFENSORE GRECO, 7/10 GIORNI DI STOP

Il difensore della Roma Kostas Manolas ha riporato un infortunio durante la tournèe negli Stati Uniti d'America. Il centrale greco ha subito un trauma contusivo/distrattivo alla spalla destra. L'infortunio però è meno grave di quanto si possa pensare perché la contusione riguarda solo una piccola porzione dell'articolazione. Manolas non dovrebbe sostenere nei prossimi allenamenti in America quello che prevede possibili contatti, ma rimarrà comunque con la Roma svolgendo la parte atletica della sessione. Si parla per lui di sette/dieci giorni di stop prima di rivederlo a pieno regime allenarsi con il resto della squadra. E' da escludere quindi la possibilità che il calciatore giallorosso saltare l'inizio del campionato per il quale è stato redatto proprio oggi il calendario ufficiale. Staremo a vedere comunque se arriveranno delle novità nelle prossime ore.

