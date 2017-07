Inter-Bayern Monaco/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote e risultato live

Diretta Inter-Bayern Monaco, International Champions Cup (Foto LaPresse)

DIRETTA INTER-BAYERN MONACO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO - Inter e Bayern Monaco giocano alle ore 13:35 italiane di giovedì 27 luglio, presso il National Stadium di Kallang: va in scena la partita di International Champions Cup 2017. La seconda per i nerazzurri, ma la prima giocata a Singapore: in precedenza infatti la squadra di Luciano Spalletti era stata impegnata in Cina, dove ha battuto il Lione e chiuso in testa il girone cinese (con una sola partita disputata).

In Cina c’era anche il Bayern Monaco, la cui estate procede a sussulti: da quando hanno iniziato la International Champions Cup i bavaresi non hanno più vinto una partita, prima pareggiando contro l’Arsenal (con sconfitta ai rigori) e poi perdendo nettamente contro il Milan, uno 0-4 dal quale il grande ex Carlo Ancelotti non ha certo tratto indicazioni positive.

Si tratta comunque di due squadre che approcciano la stagione in modi diversi: l’Inter non avrà le coppe europee e riparte con un allenatore nuovo e al termine di un’annata con molti più bassi che alti, ancora frustrata nella sua corsa alle prime tre della classe e con un’eliminazione al primo turno di Europa League che ha fatto molto male.

Il Bayern Monaco in patria ha ben poco da dimostrare: domina la Bundesliga da cinque anni, ma adesso deve dimostrare di poter tornare a vincere anche in Champions League dove non disputa la finale dal 2013, un periodo di tempo non lunghissimo ma che per una società come quella bavarese rappresenta comunque un punto da migliorare.

L’Inter potrebbe schierare una formazione simile a quelle già viste nei giorni scorsi: con Icardi ancora out la prima punta potrebbe essere il giovane Pinamonti, affiancato da Candreva e Perisic sugli esterni mentre in mezzo come trequartista potrebbe esserci Joao Mario (oppure Eder). In mediana Borja Valero e Gagliardini si giocano il posto al fianco di Kondogbia; in difesa invece gli esterni non dovrebbero cambiare (dunque dentro D’Ambrosio e Nagatomo), in mezzo Ranocchia con uno tra Miranda e Murillo.

Nel Bayern Monaco, schierato con il 4-2-3-1, Rafinha e Bernat dovrebbero essere i due terzini con Hummels e Alaba al centro; in mediana Thiago Alcantara potrebbe affiancare Renato Sanches, con Tolisso provato in posizione di trequartista alle spalle di uno tra Lewandowski e Muller. Sulle corsie laterali James Rodriguez è ancora favorito, dall’altra parte possibilità che si alzi Alaba (altrimenti Ribéry sarà titolare).

Secondo la Snai, che ha quotato la partita di International Champions Cup, l’Inter non è favorita: il segno 2 per la vittoria dei nerazzurri vale 5,50 volte la somma messa sul piatto, mentre il segno 1,50 che identifica ua vittoria del Bayern Monaco è dato a 1,50. Vale invece 4,25 la possibilità del pareggio, ovviamente segno X.

Per assistere a Inter-Bayern Monaco in diretta tv dovrete essere abbonati al digitale terrestre a pagamento: appuntamento infatti su Premium Sport e Premium Sport HD, con la possibilità di assistere alla partita di Miami anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi - su dispositivi mobili come tablet e smartphone - l’applicazione Premium Play.

© Riproduzione Riservata.