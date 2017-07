Italia-Australia/ Info streaming video e diretta tv, risultato live (Mondiali pallanuoto 2017, uomini)

Diretta Italia-Australia, Mondiali pallanuoto 2017 (Foto LaPresse)

DIRETTA ITALIA-AUSTRALIA: INFO STREAMING VIDEO E ORARIO TV, RISULTATO LIVE (MONDIALI PALLANUOTO 2017) - L’Italia affronta l’Australia alle ore 15 di giovedì 27 luglio: la partita dei Mondiali pallanuoto 2017 purtroppo non vale più per la corsa alle medaglie, ma sarà invece una delle due che il Settebello dovrà affrontare per chiudere al quinto posto, in uno dei mini-tornei che si aprono sotto il podio. In caso di vittoria l’Italia giocherà due giorni più tardi contro la vincente di Montenegro-Russia; nel caso contrario, ovviamente, sarà sfida contro la perdente ma per la settima piazza.

Il quinto posto sarebbe una sorta di "contentino" per la nostra Nazionale che, arrivata a Budapest con speranze di medaglia, tornerà a casa senza poter festeggiare. Deriva tutto dalla fase a gironi: il pareggio per 9-9 contro l'Ungheria ha infatti chiuso le porte della prima posizione per il Settebello, in nome di una regola poco ortodossa secondo cui a contare in caso di pari punti non era la differenza reti o il numero di gol segnati (Italia migliore dei magiari) bensì lo scontro con la terza del gruppo.

Proprio l’Australia, con cui l’Ungheria aveva banchettato per 13-3: il +8 centrato dalla nostra Nazionale non è quindi bastato per volare direttamente ai quarti, così l’Italia ha dovuto giocare il playoff contro il Kazakhstan (vinto 12-7) ed è arrivata inevitabilmente più scarica all’appuntamento con i quarti di finale, dove è finita tra le fauci della bestia nera Croazia. La partita è stata anche equilibrata ma, a parte un momento all’inizio del terzo quarto, i balcanici sono stati sempre avanti nel punteggio e negli ultimi 8 minuti sono riusciti a chiudere definitivamente i conti, ottenendo un 12-9 che li proietta in semifinale.

L’Italia così arriva al risultato peggiore - a livello di Mondiali - dal clamoroso flop di Roma 2011; il quinto posto pareggerebbe quelli del 1998 e del 2007 (curiosamente sempre in Australia) ma sarebbe un peggioramento delle ultime tre edizioni iridate. L’Australia invece potrebbe spingersi dove mai è stata in questo torneo, a parte nel 1998 quando fu quarta; per gli oceanici dunque questo mini-torneo riveste senza ombra di dubbio un risultato importante da centrare, non per un Settebello demoralizzato ma che in ogni caso cercherà di onorare il suo impegno fino all’ultimo secondo dell’ultima partita, a caccia del miglior risultato possibile.

La diretta tv di Italia-Australia verrà trasmessa sui canali della Rai; nello specifico saremo su Rai Sport oppure Rai Sport + - la programmazione è la stessa - e come sempre ci sarà la possibilità di assistere alla partita di pallanuoto anche in diretta streaming video, visitando senza costi aggiuntivi il sito ufficiale www.raiplay.it.

