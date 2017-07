Ostersund-Fola/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Europa League 2017-2018: diretta Ostersund-Fola (LAPRESSE)

DIRETTA OSTERSUND-FOLA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (EUROPA LEAGUE) - Ostersund-Fola sarà diretta dall’arbitro ucraino Yevhen Aranovskiy, assistito dai guardalinee Aleksandr Korniyko e Volodymyr Volodin e dal quarto uomo Yaroslav Kozyk. Match valido per il terzo turno preliminare di Europa League: la gara di andata si gioca in casa dell’Ostersund, alla Jamtkraft Arena dalle ore 19:00 di giovedì 27 luglio 2017. Gli svedesi padroni di casa ricevono la formazione lussemburghese del Fola Esch: in palio l’accesso all’ultimo turno preliminare di Europa League, denominato spareggio.

Grande curiosità in particolare per l’Ostersund allenato dall’inglese Graham Potter, che nel secondo turno eliminatorio ha eliminato una big del calcio europeo come il Galatasaray guidato in panchina dal croato Igor Tudor, ex difensore anche della Juventus. Gli svedesi si sono imposti per 2-0 in casa grazie ai gol di Saman Ghoddos e di Jamie Hopcutt, entrambi nella ripresa, mentre nel return match dello stadio Ali Sami Yen sono riusciti a strappare il pareggio per 1-1, sancito dalle reti di Brwa Nouri per l’Ostersund e di Ahmet Calik per il Galatasaray.

La formazione scandinava viaggia quindi sulle onde dell’entusiasmo e vuole dar seguito all’impresa compiuta settimana scorsa; dopo aver eliminato il Galatasaray da sfavorita, l’Ostersund parte con i favori dei pronostici nel terzo turno contro il Fola Esch: su snai.it troviamo il segno 1 per la vittoria degli svedesi abbassato a quota 1,25, poi il segno X per l’eventuale pareggio a 5,25 e il segno 2 per il successo esterno del lussemburghesi a quota 11,00. Opzione Under a 1,95, Over 1,70, Gol 2,30 e NoGol 1,50.

Probabili formazioni: nelle due sfide con il Galatasaray, l’Ostersund di mister Potter si è schierato in campo con il modulo 4-4-2, che salvo imprevisti sarà confermato anche contro il Fola Esch. In porta Aly Keita, in difesa invece previsti l’ugandese Mukiibi a destra, Widgren a sinistra e la coppia Papagiannopoulos-Petterson a protezione dell’area di rigore. A centrocampo Bachirou e il capitano Brwa Nouri, di origini irachene; esterni alti il ventottenne ghanese Menisco (a destra) e Sema (sinistra), davanti il tandem formato dal nigeriano Alhaji Gero e da Saman Ghoddos.

Il Fola Esch ha disputato entrambi i turni preliminari precedenti, eliminando prima i moldavi del Miasmi Ortei con un complessivo 3-2 e poi gli azeri dell’Inter Baku, ribaltati 4-1 dopo la sconfitta di misura nel primo round (0-1). Nella trasferta svedese, l’allenatore Jeff Strasser dovrebbe riproporre un 4-2-3-1 con Hym in porta, Chrappan e il capitano Julien Klein al centro della difesa, Laterza esterno terzino a destra e Kirch sulla corsia mancina. A metacampo Muharemovic e Bechtold, mentre il tedesco Jakob Dallevedove partirà più avanzato in posizione di trequartista. Sugli esterni il macedone Saiti e Corral mentre il ruolo di centravanti sarà affidato al marocchino Samir Hadji.

La partita di Europa League tra Ostersund e Fola, valida per l'andata del terzo turno di qualificazione, non sarà trasmessa in diretta tv né in diretta streaming video da canali in italiano. Aggiornamento sull’andamento e il risultato del match saranno disponibili sul sito internet ufficiale www.uefa.com, che metterà a disposizione una pagina azione per azione per ciascuna gara.

