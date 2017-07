PSV-Osijek/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Europa League 2017-2018: diretta PSV-Osijek (LAPRESSE)

DIRETTA PSV-OSIJEK: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (EUROPA LEAGUE) - PSV-Osijek si gioca giovedì 27 luglio 2017 al PSV Stadion di Eindhoven, per la gara d’andata del terzo turno preliminare di Europa League: calcio d’inizio alle ore 19:00. I favori del pronostico non possono che essere attribuiti al PSV Eindhoven, squadra di blasone e caratura tecnica ben superiore rispetto ai croati dell’Osijek che però non si accontenteranno di fare semplicemente da sparring partner. La sfida sarà diretta dall’arbitro scozzese Andrew Dallas, assistito dai guardalinee Sean Carr e Douglas Potter e dal quarto uomo David Munro.

Anche perché i balcanici allenati da Zoran Zekic ci hanno ormai preso gusto, e dopo aver superato i primi due turni di qualificazione puntano al colpaccio contro una potenza storica del calcio europeo. In ogni caso, le agenzie di scommesse puntano all’unanimità sulla vittoria degli olandesi, in particolare in questa gara d’andata in cui la squadra di Eindhoven può contare anche sul fattore campo. Vediamo le quote più nel dettaglio: snai.it abbassa il segno 1 per il successo del PSV a 1,19, mentre il segno 2 per l’affermazione esterna dell’Osijek s’impenna fino a quota 13,00, una delle valutazioni più alte per questo giro di partite europee. Alto anche il segno X per l’eventuale pareggio che moltiplicherà per 6,00 la vostra scommessa.

Nella nuova stagione, il PSV allenato da Phillip Cocu spera di riprendersi il titolo di campione d’Olanda, detenuto per due annate di fila (2014-2015 e 2015-2016) ma scippato nell’ultimo campionato dal Feyenoord; la formazione di Eindhoven si è dovuta accontentare del terzo posto che l’ha condannata alla disputa del terzo turno eliminatorio di Europa League. Da notare come il PSV non scriva il suo nome negli albi d’oro europei ormai dal 1988, quando sollevò al cielo di Stoccarda la sua prima Coppa dei Campioni battendo ai rigori il Benfica. Nel palmares dell’Osijek invece figurano una coppa nazionale, conquistata nella stagione 1998-1999 ed anche l’edizione 2013 della Scirea Cup, torneo internazionale riservato alle selezioni giovanili.

Per quanto riguarda le probabili formazioni di PSV-Osijek, i padroni di casa scenderanno in campo con il modulo 4-3-3: in porta il titolare sarà Zoet, in difesa invece previsti i centrali Schwaab e Isimat-Mirin e i terzini Santiago Arias e Joshua Brenet. In cabina di regia Hendrix, ai suoi fianchi le mezzali Pablo Rosario e Propper mentre nel tridente offensivo agiranno l’uruguaiano Gaston Pereiro, il messicano Hirving Lozano e il centravanti e capitano Luuk de Jong, con Jurgen Locadia pronto a subentrare dalla panchina. I croati dell’Osijek dovrebbero rispondere con un 4-4-2: tra i pali Melenica, in difesa da destra a sinistra Sorsa, Skoric, Barac e il capitano Borna Barisic. A centrocampo Mioc e Mudrazija, sulle fasce gli esterni Grezda (lato destro) e Bockaj (a sinistra), in attacco il centravanti macedone Ejupi supportato dall’ucraino Dmytro Lepa, che cercherà di muoversi ad elastico tra i due reparti.

La partita di Europa League tra PSV Eindhoven ed Osijek, gara di andata del terzo turno preliminare (ritorno tra una settimana in Croazia), non sarà trasmessa in diretta tv né in diretta streaming video da canali in italiano. Aggiornamenti sull’andamento e il risultato del match saranno disponibili sul sito internet ufficiale www.uefa.com, che metterà a disposizione una pagina azione per azione per ciascuna gara.

© Riproduzione Riservata.