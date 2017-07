Probabili formazioni Craiova Milan, quote e ultime novità live

Probabili formazioni Craiova Milan (LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI CRAIOVA MILAN. GLI SCHIERAMENTI DI STASERA – E’ atteso per questa sera alle ore 20.00 il tanto atteso match tra Craiova e Milan, primo passo in Europa per i rossoneri, assenti dalla piazza europea dalla stagione 2013-2014 (dove si erano fermati agli ottavi di Champions League). Il campo del match è inedito: questa sera le formazioni sono attese infatti dalle ore 20.00 sotto la direzione del fischietto turco Halis Özkahya allo Stadionul Municipal di Drobeta-Turnu Severin, che non è lo stadio ufficiale della compagine rumena. Ma andiamo subito a vedere nel dettaglio quali saranno le probabili formazioni di Craiova-Milan match di andata del terzo turno preliminare della Europa League 2017-2018.

PROBABILI FORMAZIONI CRAIOVA - Per questo match deciso sul terreno di casa il tecnico vecchia conoscenza del calcio italiano Davis Mangia dovrà optare per forza di cose alla formazione ufficiale: unico dubbio se optare per il 4-2-3-1 visto in campo pochi giorni fa nella prima giornata del campionato rumeno oppure optare per il 4-3-1-2. Volendo dare credito all’ipotesi di un attacco a due punte di certo l’ex del Palermo non dovrebbe fare a meno di Calancea tra i pali (visto anche l’infortunio del secondo Miorag Mitrovic) con davanti l coppia di centrai composta da Kelic e Spahija con invece Dimotrov e Briceag liveri di scorrazzare nel reparto difensivo, come già visto contro il Chiajna. Davanti a centrocampo Screciu dovrebbe rimanere in cabina di regia e in caso di modulo a tre il tecnico del club rumeno potrebbe optare per mettere in campo Fausto Rosi (appena arrivato dal Trapani) con Gustavo a completamento. Punto di congiunzione tra i reparti sulla trequarti Bancu, in ballottaggio con Mitrita (ex Pescara)mentre vi sono pochi dubbi sulle due punte d’attacco ovvero Roman e il capitano Baluta.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN – Per Montella l’unico imperativo è non sbagliare: nel match di esordio europeo della nuova compagine rossonera vincere oggi risulta davvero importanti per molti motivi. Via libera quindi a una formazione il più possibile aderente a quella titolare lì dove lo stato di forma e preparazione atletica lo permetterà. Dato per scontato il 4-3-3 (le sperimentazioni verranno fatte a rosa completa) fra i pali non dovrebbe mancare ovviamente Donnarumma, ma ora di fronte al portiere numero 99 dovremo poter vedere la coppia di centrali Musacchio e Zapata con Abate preferito (salvo il ripresentarsi dei problemi all’occhio e con Conti nel caso disponibile) e Rodriguez a completamento del reparto. In cabina di regia, dovremmo vedere andare al capitano Montolivo: qui Kessie e Buonaventura completeranno la fascia, menre davanti vedremo due nomi a giocarsi la maglia da punta titolare. In pole position vediamo Cutrone o al massimo Andrè Silva benchè non abbia uno stato di forma ottimale: senza Bacca rimasto a Milanello, pare possibile che Montella prediliga il talento della Primavera come titolare mentre Niang andrà con Borini sull’esterno vista l'assenza di Calhanoglu.

QUOTE E PRONOSTICO – Per la prima sfida del Milan di Montella in Europa League 2017-2018 il portale di scommesse sportive concede ai rossoneri la palma di favoriti: nell’1x2 infatti il successo del club del Diavolo ha ricevuto una quotazione davvero bassa, fissata a 1.25. Al contrario un’eventuale affermazione da parte del Craiova è stata quotata a 10.00 mentre il pareggio è stato fissato a 5.25.

CRAIOVA (4-3-1-2): Calancea; Dimitrov, Spahija, Kelic, Briceag; Gustavo, Screciu, Rossi, Bancu; Baluta, Roman. All.: Devis Mangia.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Musacchio, Zapata, Rodriguez; Kessie, Montolivo, Bonaventura; Niang, Cutrone, Borini. All.: Montella.

