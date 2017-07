Probabili formazioni/ Inter-Bayern Monaco: quote, ultime novità live (amichevole)

Probabili formazioni Inter-Bayern Monaco (LAPRESSE)

PROBABILI FORMAZIONI INTER-BAYERN MONACO: QUOTE, ULTIME NOVITA’ LIVE (AMICHEVOLE) - Inter-Bayern Monaco è la quinta amichevole del precampionato nerazzurro: il match è valido per l’International Champions Cup e si gioca venerdì 27 luglio 2017 a Singapore, con calcio d’inizio alle 13:35 ora italiana. Inter reduce dal successo per 1-0 sui francesi del Lione; anche per il Bayern Monaco di Carlo Ancelotti vittoria nell’ultima partita, 3-2 ai danni del Chelsea. Prima di passare alle probabili formazioni di Inter-Bayern Monaco diamo un’occhiata alle quote per il pronostico di quest’amichevole. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-BAYERN MONACO (INTERNATIONAL CHAMPIONS CUP 2017)

INTER-BAYERN MONACO (AMICHEVOLE 2017): PRONOSTICO E QUOTE - I bavaresi partono favoriti secondo le agenzie di scommesse: snai.it ad esempio propone il segno 1 per la vittoria del Bayern Monaco a quota 1,50, mentre il segno 2 per il successo dell’Inter è valutato 5,25. A quota 4,25 invece il segno X per l’eventuale pareggio tra le due formazioni, che rimanderebbe l’esito dell’amichevole ai calci di rigore come da regolamento del torneo. Sempre dalla lavagna SNAI riportiamo le quote per le opzioni Under (2,60), Over (1,40), Gol (1,45) e NoGol (2,45).

PROBABILI FORMAZIONI: INTER - Ancora senza l’infortunato Icardi, Luciano Spalletti dovrebbe confermare quasi interamente l’undici titolare contro il Lione. Previsti quindi Handanovic in porta, Miranda e Murillo al centro della difesa, D’Ambrosio come esterno basso a destra e Nagatomo terzino a sinistra. Centrocampo affidato a Gagliardini e Borja Valero (anche Kondogbia in lizza per un posto), mentre Joao Mario agirà più avanzato nel ruolo di trequartista. Sulle ali Candreva e Perisic e davanti Eder.

PROBABILI FORMAZIONI: BAYERN MONACO - Anche per il Bayern Monaco previsto il modulo 4-2-3-1. Tra i pali spazio al secondo portiere Starke, in difesa da destra a sinistra dovrebbero giocare l’ex Genoa Rafinha, Javi Martinez, Hummels ed Alaba. A metacampo il tandem composto da Renato Sanches, accostato al Milan dagli ultimi rumors di mercato, e dall’ex Lione Tolisso; sulla trequarti agiranno James Rodriguez, Thomas Muller e Ribery, mentre l’ariete di sfondamento sarà Robert Lewandowski.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-BAYERN MONACO (AMICHEVOLE 2017)

Inter (4-2-3-1): 1 Handanovic; 33 D'Ambrosio, 24 Murillo, 25 Miranda, 55 Nagatomo; 5 Gagliardini, 20 Borja Valero; 87 Candreva, 10 Joao Mario, 44 Perisic; 23 Eder

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 89 Pissardo, 7 Kondogbia, 8 Jovetic, 11 Biabiany, 13 Ranocchia, 31 Valietti, 37 Skriniar, 59 Emmers, 61 Vanheusden, 63 Rivas, 77 Brozovic, 96 Barbosa, 99 Pinamonti

Allenatore: Luciano Spalletti

Bayern Monaco (4-2-3-1): 22 Starke; 13 Rafinha, 8 Javi Martinez, 5 Hummels, 27 Alaba; 35 R.Sanches, 24 Tolisso; 11 J.Rodriguez, 25 T.Muller, 7 Ribery; 9 Lewandowski

A disposizione: 36 Fruchtl, 20 F.Gotze, 34 Friedl, 41 Pantovic, 39 Wintzheimer, 30 Dorsch, 29 Coman

Allenatore: Carlo Ancelotti

