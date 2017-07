Pronostici Europa League (LAPRESSE)

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: LE SCOMMESSE E LE QUOTE PER LE PARTITE DI OGGI (3°TURNO PRELIMINARE, ANDATA) - Giovedì 27 luglio 2017 si giocano 29 partite di Europa League, valide per l’andata del terzo turno preliminare: si parte dalle ore 18:00 e si terminerà con le sfide delle ore 21:05, in campo diverse squadre blasonate tra cui anche il Milan, che debutta nella nuova stagione sportiva sfidando in trasferta i rumeni del CSU Craiova. Giovedì prossimo, 3 agosto, sono previste le partite di ritorno: le squadre che supereranno questo terzo turno si qualificheranno per gli spareggi, anch’essi con andata e ritorno e che daranno accesso alla fase a gironi. La prima partita del 27 luglio è quella delle ore 18:00 tra i cechi del Mlada Boleslav e gli albanesi dello Skenderbeu: favoriti i padroni di casa, con snai.it che fissa il segno 1 a quota 1,40.

Punteremmo però l’attenzione sulle formazioni più famose a cominciare dal PSV Eindhoven, che dalle 19:00 riceve i croati dell’Osijek: anche in questo caso il segno 1 è l’opzione largamente favorita e quotata da snai.it a 1,19. Dalle 19:30 impegnato anche lo Zenit San Pietroburgo, sulla cui panchina siede da quest’estate Roberto Mancini che ha così annodato, se pur indirettamente, il filo della sua carriera a quello di Luciano Spalletti, ex allenatore dei russi ed oggi tecnico dell’Inter come lo è stato il Mancio. Zenit che affronta in trasferta gli israeliani del Bnei Yehuda: in questo caso snai.it abbassa la quota per il segno 2 (vittoria dei russi), valutato 1,25.

Dicevamo del Milan: gara esterna anche per i rossoneri quotati 1,23 sul campo del CSU Craiova (inizio ore 20:00), squadra rumena guidata da un altro tecnico italiano (ed interista) quale Devis Mangia. Dalle 20:30 invece in campo i francesi del Bordeaux, favoriti (quota snai.it 1,30) nel match casalingo contro gli ungheresi del Videoton, e i greci del Panathinaikos (quota snai.it 1,45) che ricevono il Gabala, formazione dell’Azerbaigian approdata alla fase a gironi tre stagioni fa. Nei tre match delle 21:05 spiccano gli inglesi dell’Everton, quotato 1,08 contro gli slovacchi del Ruzomberok a Goodson Park.

