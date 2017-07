RINNOVO NAINGGOLAN / Calciomercato Roma, ufficiale. Il ninja fino al 2021: quello che ho sempre voluto

Radja Nainggolan rinnovo con la Roma - La Presse

E' arrivata la notizia che a Roma tutti aspettavano, Radja Nainggolan ha rinnovato il suo contratto con la squadra giallorossa pronto a diventare una vera e propria bandiera del club capitolino. E' stato lo stesso centrocampista belga a sottolineare la sua felicità per l'accordo raggiunto: "Ho dimostrato quello che ho sempre voluto. Sono molto contento di continuare insieme". Il calciatore ex Cagliari si lega così praticamente a vita ai giallorossi dimostrando grande attaccamento anche perché molte erano le offerte pervenute per lui che gli avrebbero offerto più soldi e magari sulla carta regalato più successi. La decisione di Radja Nainggolan di rimanere alla Roma viene fatta un po' con la testa e un po' con il cuore, ma la volontà finale è sicuramente quella di riuscire ad arrivare alla vittoria di quello Scudetto che ormai il pubblico giallorosso aspetta da ben sedici anni.

RINNOVO NAINGGOLAN, CALCIOMERCATO ROMA: UFFICIALE. IL NINJA FIRMA FINO AL 2021

LE CIFRE, I DETTAGLI E LE PAROLE DI PALLOTTA

Radja Nainggolan ha rinnovato il suo accordo con la Roma dopo che se n'era parlato a lungo nelle ultime settimane. La Roma ha pubblicato un comunicato ufficiale sul suo sito internet dove ha sottolineato solo il prolungamento fino al 2021 senza specificare le cifre che hanno spinto il centrocampista a dire di sì. Sicuramente è stato un accordo che ha fortemente voluto lo stesso Presidente della Roma James Pallotta che è sembrato entusiasta di questa notizia. Sul sito della Roma possiamo leggere le sue parole: "Siamo felici che Radja Nainggolan si sia impegnato con noi a lungo termine nella fase più importante di tutta la sua carriera. Nell'ultima stagione si è dimostrato uno dei migliori centrocampisti di tutto il mondo e non è stata una sorpresa che il suo nome sia stato accostato a quello di alcuni dei più grandi club europei. Non c'è mai stata la possibilità che il ragazzo andasse altrove. Ama la Roma e noi siamo felici di averlo qui". Sicuramente le parole del numero uno della Roma sono importanti e ci dimostrano come questi ci tenga moltissimo a veder crescere il suo club giorno dopo giorno. La conferma di un calciatore così importante è un primo passo verso la costruzione di una squadra stavolta veramente da Scudetto.

