Risultati Europa League/ Diretta gol live score, 3^ turno preliminare (andata, 27 luglio 2017)

RISULTATI EUROPA LEAGUE: DIRETTA GOL LIVE SCORE, TERZO TURNO PRELIMINARE (ANDATA, 27 LUGLIO 2017) - L’Europa League 2017-2018 apre le sue porte sul terzo turno preliminare: giovedì 27 luglio si giocano le partite di andata - il ritorno è previsto la prossima settimana - di quello che è il penultimo ostacolo che le squadre dovranno superare per accedere alla fase a gironi. Sono infatti previsti anche gli spareggi, che saranno formati con il sorteggio del prossimo 4 agosto; le partite che si giocano oggi sono 29, si parte con Mlada Boleslav-Skenderbeu alle ore 18 e si chiude alle 21:05 con Friburgo-Domzale, Everton-Ruzomberok e Austria Vienna-Ael Limassol.

In questo turno preliminare sono entrate in corsa anche le 25 squadre direttamente qualificate: dunque entra in scena anche il Milan, che dopo tre stagioni ritrova l’Europa e, pur dovendo passare dalla porta di servizio, ha tanta voglia di tornare ai vertici del calcio europeo e può approfittare della grande occasione come ha fatto ad esempio il Manchester United, capace di vincere l’Europa League trasformando immediatamente una stagione poco esaltante in un semi-trionfo (più o meno).

Per i rossoneri l’avversario è il Craiova allenato da Devis Mangia; una sfida certo non ostica e impossibile, e allora si guarda già verso gli spareggi dove in ogni caso le formazioni peggiori dovrebbero essere evitate. Tra queste sicuramente lo Zenit San Pietroburgo, che ha il coefficiente UEFA più alto (per distacco) tra le 58 coinvolte nel terzo turno preliminare; poi Athletic Bilbao e Fenerbahçe, Psv Eindhoven (che ricorda ai rossoneri sfide epiche di Champions League) ma anche l’ambizioso Everton.

Il terzo turno preliminare di Europa League sarà lungo e interessante; non scontato, perchè abbiamo già visto nelle sfide delle scorse settimane come le gerarchie possano essere ribaltate. Siamo a luglio, e lo stato di forma può contare di più rispetto alla superiorità tecnica e della rosa; lo sa bene per esempio l’Ostersund, che è riuscito clamorosamente ad eliminare il Galatasaray ma, adesso che ha un turno decisamente più agevole - contro i lussemburghesi del Fola Esch, con partita di andata in casa - potrebbe anche mancare l’accesso agli spareggi. Ora però non resta che dare il quadro completo delle partite, e poi aspettare il momento in cui inizierà la prima sfida di questa lunga giornata, solo la prima parte di un turno preliminare che si prospetta entusiasmante.

EUROPA LEAGUE 2017-2018, ANDATA 3^ TURNO PRELIMINARE

ore 18:00 Mlada Boleslav-Skenderbeu

ore 18:30 Olimpik Donetsk-Paok

ore 18:30 Trakai-Shkendija

ore 18:45 Maccabi Tel Aviv-Panionios

ore 19:00 Suduva-Sion

ore 19:00 Aik Solna-Braga

ore 19:00 Aek Larnaca-Dinamo Minsk

ore 19:00 Utrecht-Lech Poznan

ore 19:00 Ostersund-Fola

ore 19:00 Sturm Graz-Fenerbahçe

ore 19:00 Krasnodar-Lyngby

ore 19:00 Psv Eindhoven-Osijek

ore 19:30 Bney Yehuda-Zenit San Pietroburgo

ore 19:30 Botev Plovdiv-Maritimo

ore 19:30 Astra-Olexandriya

ore 19:30 Dinamo Bucarest-Athletic Bilbao

ore 20:00 Brondby-Hajduk Spalato

ore 20:00 Craiova-Milan

ore 20:00 Arka-Midtjylland

ore 20:30 Stella Rossa-Sparta Praga

ore 20:30 Gent-Altach

ore 20:30 Bordeaux-Videoton

ore 20:30 Panathinaikos-Gabala

ore 20:45 Marsiglia-Oostende

ore 20:45 Aberdeen-Apollon

ore 20:45 Dinamo Zagabria-Odd

ore 21:05 Friburgo-Domzale

ore 21:05 Everton-Ruzomberok

ore 21:05 Austria Vienna-Ael

